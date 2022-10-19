年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

時序進入年底，許多歹徒都在感恩節前打劫，年底往往是全年治安最敗壞的時刻。矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品，信箱內被「洗劫一空」，雖然信箱內剛好沒有重要的信件，但倘若有護照、駕照 、信用卡、支票 等重要證件，後果恐不堪設想，建議民眾年底務必要特別防範歹徒小偷，保護自己與家人的安全。

住在南灣北聖荷西的華裔民眾表示，17日凌晨自家的Ring監視系統錄到有人在自家門口逗留，仔細一看影片，發現這個陌生人拿走了信箱裡的信件，偷完自己家的物品後又接著去開隔壁鄰居的信箱，一路把社區的信箱都打開了一輪。

雖然這名華人 的信箱內剛好沒有重要信件，但她說，有時候信箱內也會有小型包裹，甚至是護照、駕照、選票、信用卡、支票等，若是這些物品被偷，後果不堪設想，也有些歹徒會趁著偷信箱物品時觀察住戶是否長期不在家，若信件很多，代表家中沒人，很可能會直接被闖空門。

矽谷華人梁宇基說，每到年底就會聽到很多闖空門、搶劫、偷竊等案件，尤其是感恩節前，最容易發生，建議大家出遠門時，記得到郵局網頁登記「hold my mail」或拜託鄰居幫忙每天收信，別讓自家信箱的信件留過夜。

南灣科技業華人馬兆先說，家中最好也裝好各種攝影機以及防範歹徒的保全設施，有些歹徒會觀察，家中若沒有這些產品，較容易成為被歹徒下手的對象，另外也可以養會對陌生人吠叫的狗，滿多歹徒都怕被狗追趕或狗的吠叫聲太大引起他人注意，歹徒對於要多花心力才能竊取物品，多半沒有興趣，因此最好把家中保全設施提升，避免歹徒入侵。