我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

記者江碩涵／南灣報導
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

時序進入年底，許多歹徒都在感恩節前打劫，年底往往是全年治安最敗壞的時刻。矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品，信箱內被「洗劫一空」，雖然信箱內剛好沒有重要的信件，但倘若有護照、駕照、信用卡、支票等重要證件，後果恐不堪設想，建議民眾年底務必要特別防範歹徒小偷，保護自己與家人的安全。

住在南灣北聖荷西的華裔民眾表示，17日凌晨自家的Ring監視系統錄到有人在自家門口逗留，仔細一看影片，發現這個陌生人拿走了信箱裡的信件，偷完自己家的物品後又接著去開隔壁鄰居的信箱，一路把社區的信箱都打開了一輪。

雖然這名華人的信箱內剛好沒有重要信件，但她說，有時候信箱內也會有小型包裹，甚至是護照、駕照、選票、信用卡、支票等，若是這些物品被偷，後果不堪設想，也有些歹徒會趁著偷信箱物品時觀察住戶是否長期不在家，若信件很多，代表家中沒人，很可能會直接被闖空門。

矽谷華人梁宇基說，每到年底就會聽到很多闖空門、搶劫、偷竊等案件，尤其是感恩節前，最容易發生，建議大家出遠門時，記得到郵局網頁登記「hold my mail」或拜託鄰居幫忙每天收信，別讓自家信箱的信件留過夜。

南灣科技業華人馬兆先說，家中最好也裝好各種攝影機以及防範歹徒的保全設施，有些歹徒會觀察，家中若沒有這些產品，較容易成為被歹徒下手的對象，另外也可以養會對陌生人吠叫的狗，滿多歹徒都怕被狗追趕或狗的吠叫聲太大引起他人注意，歹徒對於要多花心力才能竊取物品，多半沒有興趣，因此最好把家中保全設施提升，避免歹徒入侵。

華人 駕照 支票

上一則

聖荷西市長選戰 2陣營民調結果相反

下一則

醫師：少吃澱粉、甜食 預防糖尿病

延伸閱讀

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱
家長注意 矽谷5至11歲兒童二價新冠加強針已到貨

家長注意 矽谷5至11歲兒童二價新冠加強針已到貨
華埠9旬翁遭搶劫反擊受傷 籲設民安隊

華埠9旬翁遭搶劫反擊受傷 籲設民安隊
應對中國、強化國安 布林肯矽谷會科技巨頭

應對中國、強化國安 布林肯矽谷會科技巨頭
華女初訪洛 一下車即遇悍匪持槍奪包

華女初訪洛 一下車即遇悍匪持槍奪包

熱門新聞

好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

2022-10-14 15:08

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光