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華埠社區領袖尹集惠 87歲慶生 夫讚「善良熱心」

記者劉先進／舊金山報導
華埠社區領袖尹集惠（右三）的87歲生日派對，最近在勇士主場大通中心舉辦。先生姜漢生（右五）、哥哥「麥當勞大王」尹集成（右四）等一起慶祝。（記者劉先進／攝影）
華埠社區領袖尹集惠（右三）的87歲生日派對，最近在勇士主場大通中心舉辦。先生姜漢生（右五）、哥哥「麥當勞大王」尹集成（右四）等一起慶祝。（記者劉先進／攝影）

華埠社區領袖尹集惠的87歲生日派對，最近在勇士主場大通中心舉辦，當天是勇士對陣金塊的季前賽。20多年前中風的尹集惠精神抖擻，開心興奮。

尹集惠的先生姜漢生（Peter Chiang）、哥哥「麥當勞大王」尹集成（C. C. Yin）回憶說，尹集惠為人善良熱心，不爭名奪利，共同參與創辦亞太公共事務聯盟（APAPA），在沙加緬度參與建立為華人移民服務的「二埠華人服務中心」(Sacramento Chinese Community Service Center)，還一手打造二埠中華文化基金會，邀請才旦卓瑪率領的西藏歌舞團到沙加緬度表演，轟動全城。

尹集惠的女兒姜芸（Sophia Chiang），尹集成（C. C. Yin）的夫人黃春芳（Regina Yin）和女兒尹立懷（Mary Yin Liu）等親友參加派對。當天，尹集惠一家決定捐贈5萬元給APAPA。

1959年到1961年，尹集惠、姜漢生先後到華盛頓大學就讀，是台灣到美國的首批留學生。兩人後來到史丹福大學學習電腦，並到沙加緬度工作。姜漢生說，尹集惠性格開朗，熱心公益，不喜歡爭名奪利，且個人能力強，善與人合作。考慮到女兒和家長需求，她在沙加緬度創辦首個教授普通話的中文學校，還聯合家長向學區陳情，申請到免費使用就近學校教室；學校還得到台灣僑委會的幫助，免費提供教材。

尹集惠在籌組中文學校期間，常幫助華人新移民解決困難。她與最大的華人教會商量，利用教會的會所，在周末為新移民免費服務，幫忙擬訂契約合同，作文字的翻譯、填寫表格，進行公私權益的諮詢等。

由於新移民不斷增加，求助供不應求，尹集惠與社團和教會合作，舉辦多次籌款，正式成立二埠華人服務中心。中心租用小店面，雇請專人，毎周五天專職為華人新移民服務。考慮到非營利機構的資金問題，尹集惠細心請教基金會如何申請撥款，經過幾次嘗試，終於獲得全美最大慈善基金會全國聯合勸募協會(United Way)的同意，獲得年度撥款。中心業務擴大，增加人手，更加得到新移民心來，甚至代為處理市府和縣政府的有償業務。

姜漢生回憶，沙市的一位善士汪治宜先生，一直想成立社團傳承推廣中華文化；尹集惠也正有此意，雙方一拍即合，和社區在1986年創辦二埠中華文化基金會，推她為首任會長。

在那個年代，中國大陸和台灣來美訪問或表演的文藝團體，多在沿海城市巡迴演出，因為票房的考量，很少願意繞道沙市，基金會只能做小規模活動。1988年初夏，歌唱家才旦卓瑪率領的西藏歌舞團來美巡迴公演，在灣區表演期間有兩天空檔；基金會與中國總領事館和主辦單位積極聯繫，幾經磋商得到好消息，歌舞團答應不收報酬過來，但基金會需負擔表演前一晚的食宿及交通費。

歌舞團有40多人，食宿及交通費用加上各項支出，費用約1萬元，文化基金會難以負擔。雖然估計售票收入可彌補，但初期投入所需的4000元也不易籌集，但尹集惠不輕言放棄。她說服董事會合力出資3000元，還與在社交界活耀的崔依聞聯手，同報紙和電視台商量，請求報導。30年前，西藏歌舞團頗為神秘，經媒體宣傳，1000張預售票售罄。下午2時表演前，200張門票被搶光，大廳座無虛席，觀眾扶老攜幼而來，是沙市華人社會難得的盛事。

事後結算，門票和廣告收入遠超預期，還給文化基金會創造額外收入，董事預墊資金如數收回。有了這次經驗，基金會的活動範圍擴大，一些大陸的雜技團和台灣歌舞團也來沙市演出，促進兩岸三地交流。

姜漢生說，40餘年來，尹集惠熱情投入公益，除了服務美國社區，還在中國成都修橋鋪路，建文化中心，設獎學金。1999年9月19日，尹集惠在到成都途中，因過度興奮而致腦梗塞中風，失去部分語言和活動能力。好在心智清醒，情緒仍歡暢。日常閱報看電視，不忘世事，盡力參與社會活動。「是身雖殘而志不頹的寫照」。

華人 移民 勇士

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