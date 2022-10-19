金山教委徐安、黎美兒訪灣景區 傾聽家長心聲

舊金山教委徐安、黎美兒灣景區傾聽家長心聲。（記者李怡／攝影）

舊金山聯合學區 教育委員徐安和黎美兒18日到訪灣景區可負擔房屋社區，傾聽父母、祖父母心聲，以面對學區目前存在的問題，幫助低收入家庭改善子女關係，並回答民眾所關心的問題。

眾多華裔 家長出席，並表示亞裔社區需要像徐安這樣的教委，不為搞政治，只從學生的切身利益出發，服務舊金山學區。

徐安與何黎美兒就家長關心的學區申請排位問題做出回應；她們表示，在未來三年至五年，舊金山將會實現平均分配教育資源的計畫，華裔家長不需要再為讓子女接受良好教育或是學習中文而跨區域送子女上學；且會增加對於子女素質心理教育的資源，以緩解子女與家庭或是祖父母的矛盾，增強家庭教育。

黎美兒因出身於教育世家，感同身受家長對於教育的需求。多年來即使是在任教育委員之前，她一直熱心服務於校區。她希望獲得華裔社區對她競選連任的支持，以便能參與更多服務家長與學生的規畫，以提高學生成績。

舊金山教委徐安(圖)、黎美兒灣景區傾聽家長心聲。（記者李怡／攝影）

徐安在連任競選中強調，她有志於服務舊金山教育局 ，改善教育，什麼都不能動搖她競選連任的決心。徐安的競選連任口號是「請投徐安一票，講原則的教委」。

徐安表示，她如果連任教委，優先事項是改善全體學生的學術表現，使學校成為師生身心都更加安全的地方，改善學區的財務狀況及運作。

伽利略高中是徐安兩個兒子就讀的高中，她於去年任該校的家長會會長，伽利略高中部分教師也在當天的活動上，公開支持她連任競選。

多位華裔家長指出，希望可以選出關心公立學校，關心整理教育與學生成績，且不參與政治鬥爭的教委。

華裔家長李女士表示，亞洲人非常注重教育，作為一個母親，深覺學區的教育系統需要優秀的領導者，確保父母孩子的聲音被聽到，有好的政策制定者。徐安可以成為亞裔社區教育的代言人，切實的為孩子的利益著想。

今年11月選舉共有6名候選人角逐3個教委席位，包括今年3月獲市長布里德任命的新教委黎美兒和李慧文；三人是接替遭選民罷免的三名前教委，她們必須在11月參選連任，以保留其教委席位。