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威善高：政治干預 金山建房難 D案可避免

記者王子涵／舊金山報導
威善高(右)等指出，政治因素是導致舊金山住房危機遲遲無解的主要原因。（記者王子涵／翻攝）
威善高(右)等指出，政治因素是導致舊金山住房危機遲遲無解的主要原因。（記者王子涵／翻攝）

聯邦俱樂部（Commonwealth Club）18日舉行線上宣講會，邀請州參議員威善高（Scott Wiener）、非盈利組織Habitat for Humanity Greater執行長賽多恩（Maureen Sedonaen），探討舊金山可負擔住房的未來，以及D提案的可行性。

住房危機是舊金山長期面臨的公共問題之一，高昂的房價以及有限的房屋，也成為遊民、公共衛生、街頭毒品交易等其他社會問題的誘因。兩名來賓介紹，政治因素是導致危機遲遲無解的主要原因。

「舊金山是全加州申請住房項目等待時間最久的城市，開發商平均需等待27個月才能獲得批准。」賽多恩表示，「開發商所承擔的成本和風險因此升高，居民搬進新房的時間也被大大推遲。」她表示，等待時間第二久的巴洛阿圖市需要19月，洛杉磯需要10個月，屋崙市僅需要5個月。

威善高說，在舊金山建造任何類型的住房都是「極其艱難的」。「即便擁有一個完美的建造計畫，也可能被扼殺或被搞砸。」威善高表示，每一項許可都是被政治化的，可以被隨意裁決，即便遵守了他們的規則。「他們可以發起法律訴訟，將申請進度拖延數年，最終從財務上拖垮你。」

威善高以及賽多恩將矛頭毫無掩飾地指向市議會。

舊金山市長布里德（London Breed）在過去三年內曾三次向市議會申請將可負擔住房提案列入選票，但在被接連否決後，她與支持者成功收集到8萬個簽名，將D提案寫入11月的選票中。隨後，市議員陳詩敏（Connie Chan）推出E提案，並得到大部分市議會的支持，也進入11月的選票。兩項提案都將大幅度簡化可負擔住房項目的審批程序，但在申請者收入門檻標準，以及可負擔單元最低占比等細節上，存在差異。

若D提案通過，新建可負擔住房項目在使用城市財產或資助時，將無需得到市議會的批准。威善高解釋，全市年度預算仍是由市議會及市長審批，但具體住房項目的撥款，將不會再返回市議會審議。

有批評者指出，D提案是有利於建造豪華住房，而非真正幫助低收入群體，威善高回應：「價格昂貴並不是因為新房豪華，而是因為它很新。」他解釋道，私人開發商在長達五年的等待時間中，需雇律師、顧問以獲取批准，這導致他們不得不收取更高額的租金。「如果我們讓建造房屋的成本降低，我們就不會有同樣的壓力。」

面對選票上兩項十分相似的提案，很多選民難分清其中的差別，這導致兩項提議很可能都無法通過。威善高也抨擊道，這是市議會讓選民困惑的手段之一，「提案D會讓可負擔住房、混合住房更快地被建造，而提案E的要求過高，讓開發商望而卻步。」

以數據為例，若計畫建造100個住房單元，在E提案的要求下，可負擔單元至少占30個單元，而D提案要求25個單元。若兩項提案都得到通過，獲得最高票數的提案勝出。

舊金山 低收入 加州

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