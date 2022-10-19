庫比蒂諾市選戰最後階段 8搶3競爭激烈

黃少雄（左一）、魏虹（左三）推薦候選人。（黃少雄提供）

選舉進入最後階段，庫比蒂諾議員今年是8搶3的局面，競爭激烈。庫市議員魏虹、前市長黃少雄等人18日背書參選市議員的波諾（Claudio Bono）、莫涵（Sheila Mohan）、富恩（J.R. Fruen），另外也支持參選庫比蒂諾聯合學區 委員的喬百祺（Ava Chiao），並且希望選民無論如何都應該前往投票。

今年的庫市議員選舉呈現兩派對立的競爭，波諾、莫涵以及富恩可視為同一陣線，立場偏改革派；另一陣營則是現任副市長趙良方、夏夫（Steven Scharf），以及塔塔奇利（Govind Tatachari）。此外還有Moon Kyu Choe，以及Yuko Shima兩位獨立候選人。

魏虹表示，庫比蒂諾市議員的選舉這次非常競爭，而波諾、莫涵、富恩三人都具特色與優點。包括加州眾議員羅達倫、聖他克拉拉縣議員李洲曉、庫比蒂諾前市長張錫宏等人都推薦。三位都是理想的候選人，且都是在社區有非常深厚的服務資歷。

參選庫比蒂諾市議員的波諾（Claudio Bono）表示，自己住在庫比蒂諾已經有十年的時間，非常喜歡庫比蒂諾且身為居民感到驕傲。他是庫比蒂諾兩間旅館的總經理，也曾拿過庫比蒂諾的Crest獎，並且是庫比蒂諾商會的主席。波諾說，出來競選是為了讓庫比蒂諾繼續維持領先的地位，確保治安安全無虞，也希望未來能有更好的零售店帶入社區。

參選庫比蒂諾市議員的莫涵（Sheila Mohan）表示，自己是庫比蒂諾30年的長期居民，也是資深的財務方面專業人士，曾在聖他克拉拉縣與聯合市擔任財務經理等職，也在庫比蒂諾擔任過藝術委員會委員、圖書館委員等職。莫涵說，競選的主要訴求是希望在進入市議會後，能夠維持市政府財務的可持續性，並且增加對於市內耆英的關心，例如提供住宅與交通的服務等。

同樣參選市議員的富恩（J.R. Fruen）是執業律師。他表示，自己已經是庫比蒂諾第三代的居民，過去讀的就是庫比蒂諾公立學校；洛杉磯加大 畢業之後，決定回到庫比蒂諾發展，也方便與家人聯繫。富恩說，庫市的房價很高，應該要增加可負擔的住宅，讓年輕人與耆英能留在庫市。

富恩並提到，庫比蒂諾四年來換了七個市經理，實在欠缺穩定，不但增加財務的負擔，對於合乎法律相關的要求恐怕也很是挑戰。但他有能力與專業能夠幫助庫比蒂諾。

參選庫比蒂諾聯合學區委員的喬百祺（Ava Chiao）是台灣移民第二代，她的正職是老師，擁有學前教育以及小學的教學證照。她表示，自己競選學區委員是希望能夠將老師的觀點帶入學區委員會，「我已有19年的教學經驗，多年來長期都在與家長、學生，以及社區溝通協調。」

社區領袖、庫比蒂諾前市長黃少雄則呼籲，華裔社區一定要出來投票，在11月8日或之前透過選票，表達自己的立場，「通訊投票 的選票應該已經寄到家中了，大家的聲音都很重要，選民一定要去投票才能被重視。」