醫師：少吃澱粉、甜食 預防糖尿病

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生向大眾衛教糖尿病基本知識。（記者張曼琳/截屏）

記者張曼琳／舊金山報導

10月是「糖尿病 認知月」，安樂居助理醫療總監白幹榮醫生為此向大眾衛教糖尿病基本知識，包括病因、病型，糖分吸收與胰島素、血管的聯繫，以及如何預防、控制糖尿病。

白幹榮表示，糖尿病與人體的新陳代謝有關，人體透過飲食攝取糖分後，在正常情況下，糖分通過腸胃和血液消化，成為人體肌肉和大腦所需的能量。而與糖尿病的病因息息相關的就是胰島素，白幹榮說：「胰島素很關鍵，胰島素是一種將糖分拉入細胞的關鍵成分。」

白幹榮說：「胰島素好像一把鑰匙，」他說，胰島素開了一道門，細胞才能吸收、利用血液中的糖分。他強調：「但很多時候，糖尿病就是在多重的（消化）過程中，出了錯。」比如在製造胰島素數量出錯，「或是直接鑰匙打不開。」都會導致患上糖尿病。

白幹榮還表示，糖尿病分為兩種，第一型（先天性）和第二型都與基因有關係。第一型起因是基因缺陷，使得胰島無法製造胰島素，「就好似沒有鑰匙一樣，如何區開鎖呢？」

而第二型糖尿病是由於年紀衰老導致，問題不在於鑰匙，而在於隨著年紀增長，人體製造胰島素數量變少。他表示，西方人普遍認為肥胖 的人會得糖尿病，而對亞裔來說，「很消瘦的人，都可能會得第一型糖尿病。」所以，無論肥瘦，都會有患糖尿病的可能。

同時，白幹榮也表示，少吃甜食和澱粉類的食物，都會對預防糖尿病有幫助，尤其是第二型，是由於胰島素不足導致的。因此他認為，糖尿病是一種「豐衣足食」生活下導致的病，現代人的生活通常不會因為食物短缺而缺少糖分。所以，通常情況都是因為攝取太多糖分，身體吸收不了。

糖尿病的併發症 比疾病本身更加的可怕，包括失明、腎衰竭、四肢麻痺、心臟病等。因此，白幹榮提醒糖尿病患者，為了防止病情再度惡化，要嚴格控制糖分的攝取。「糖尿病患者的整個身體都很甜，」好似糖分將堵塞你的血管一樣。

所以，糖尿病最先會衰弱患者的血管，正常血管會因為糖分過多收縮，細一點的毛細血管，很可能就會直接破損、壞死。他說：「也正因糖對血管造成如此嚴重的影響，相應伴隨嚴重的併發症。」

另外，白幹榮表示，第二型糖尿病患者很大一部分原因是吃了太多甜點，令胰島「過勞」需要經常生產胰島素去消化糖分。同時，身體肥胖的人，由於脂肪多，膽固醇和血壓偏高，也會對血管產生不良影響。因此，白幹榮建議糖尿病患者，適當運動、慢慢進行瘦身，拒絕暴飲暴食，少吃碳水化合物，都會對糖尿病有好處。

最後，白幹榮還提醒年輕人，少喝珍珠奶茶，珍珠奶茶就是由碳水和糖分組成，不利健康，如果真的要喝，儘量喝少糖的奶茶。