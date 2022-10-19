聖荷西市長選戰 2陣營民調結果相反

聖荷西市長候選人查維茲與馬漢選情撲朔迷離。(本報檔案照)

11月普選即將來臨，聖荷西 市長選情緊張激烈。兩名市長候選人馬漢 (Matt Mahan) 與查維茲 (Cindy Chavez) 不同民調 中各展現優勢，凸顯出選情複雜情形。前聖荷西副市長查維茲於6月初選中，以39.24%領先馬漢32.22%得票率，兩人以最高兩名得票率，進入11月決選。

根據支持聖荷西市議員馬漢的政治行動委員會 (PAC) 所贊助的兩次民調結果，馬漢於8月底至9月初第一次民調中取得的支持度與對手查維茲不相上下，然而在9月初到9月中旬第二次民調中，領先查維茲三個百分點。

支持查維茲的政治行動委員會所贊助的民調結果恰好相反，查維茲於8月底到9月初民調中，大幅領先馬漢12%。

政治觀察家表示，這些民調結果，充分顯現這次聖荷西市長選舉的緊繃狀況。然而聖荷西州大政治系教授柏希瓦 (Garrick Percival) 質疑這些民調的正確性。柏希瓦表示，付款贊助民調金主不同，產生不同民調結果，民眾對這些結果不免感到懷疑，因為誰都不知道民調問卷問的問題是什麼。

馬漢表示，民調顯示選情緊繃，然而他的選舉團隊所著重的並非民調，而是常識性的政見，如處理遊民問題，如何降低犯罪率，如何加強政府的公信力。

查維茲的選戰經理柏維茲沙西 (Brian Parvizshahi) 指出，民調充分顯示這是一場歷史性選戰，選情發展顯然對查維茲有利。沒有參選的其他聖荷西市議員均支持查維茲，他們期待歷史性的轉變。

這次聖荷西市長選舉是最近年間花費最高，選情最為激烈的一次選戰。兩名候選人從今年6月初選結束後，總共繼續籌款178萬元。雙方陣營的政治行動委員會各自投下數百萬元，地方民眾郵箱堆滿攻擊性選舉廣告，更不用提電視與社交媒體大肆宣傳。聖他克拉拉縣民主黨日前譴責某支持馬漢的地方民選官員，因為此人對查維茲提出充滿種族色彩的評論。