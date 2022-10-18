Theranos案聽證會 關鍵證人堅持作證

Theranos案關鍵證人17日出席特別聽證會，表示有關他在荷姆斯審判中的證詞，從未感受到聯邦檢察官的操縱或壓力。圖為被告荷姆斯。(Getty Images)

生技公司Theranos案的關鍵控方證人17日告訴法官，儘管他在被告荷姆斯 (Elizabeth Holmes)詐欺定罪數月後拜訪她家，但他仍堅持在審判中提供證詞。然而，荷姆斯律師團正試圖將此一事件用作新審判提出的理由。

荷姆斯已訂於11月18日因四項重罪詐欺罪被處判刑，陪審團1月判定她欺詐現已解散的巴洛阿圖血液檢測 初創公司投資人超過1.44億元。法律專家表示，法官達維拉(Edward Davila)很有可能判處她數年監禁。

先前為期四個月的審判初期，前Theranos實驗室主任羅森多夫(Adam Rosendorff)為檢方作證說，Theranos「重視公關與籌資而非照護病患」。他認為，「從道德與倫理角度來看，有義務提供大眾」有關不正確檢測的結果。

控方關鍵證人羅森多夫17日在聖荷西美國地方法院法官達維拉面前表示，他8月拜訪荷姆斯家之前，感到「愈來愈痛苦」(increasingly distressed)，主要是擔心荷姆斯的一歲多兒子，若荷姆斯入獄，可能在沒有父母其中一方的情況下「度過成長期」。他的理解是，荷姆斯可能再度懷孕，並表示擔心「伊莉莎白的孩子可能沒有母親來扶養他們。」荷姆斯在法庭內外被詢問是否懷孕，但她拒絕回答。她的伴侶埃文斯(Billy Evans)也拒絕回答。

埃文斯是荷姆斯家唯一一位8月當天曾與羅森多夫交談的人。他提交給法庭的一份備忘錄中指出，羅森多夫當時看起來落魄，並說感到「內疚」(guilty)並希望與伊莉莎白談話。羅森多夫告訴他，在作證時，試圖誠實回答問題，但檢察官 嘗試讓(公司裡)每個人看起來糟糕，檢方「讓事情聽起來比他當時更糟」。根據埃文斯說法，羅森多夫表示想「幫助」荷姆斯。

荷姆斯的律師團表示，羅森多夫拜訪荷姆斯家，表明聯邦檢察官可能存在不當行為，並構成需要重新審判的新證據。

不過，羅森多夫17日接受法官達維拉與荷姆斯律師韋德(Lance Wade)質詢，他告訴達維拉，在荷姆斯審判的證人席上，他「真實並誠實」(truthfully and honestly)作證。他承認，在荷姆斯住所與埃文斯交談，說了一些話，內容是檢察官試圖讓Theranos的人看起來糟糕。但是，意思是檢方「嘗試描繪荷姆斯的真實形象」，而「在某種程度上，其他人因為與荷姆斯的關係，看起來糟糕。」

羅森多夫告訴達維拉，有關他在荷姆斯審判中的證詞，從未感受到聯邦政府檢察官的操縱或壓力，「政府一直鼓勵我說真話，只說真話。」他不記得告訴埃文斯他認為檢察官讓Theranos情況聽起來比實際糟糕，不相信檢察官會這麼做。

羅森多夫表示，他確實記得告訴埃文斯，若與荷姆斯談話，會讓他「釋懷」(healing)。但當荷姆斯律師問及有關埃文斯提及他想幫助荷姆斯的說法，羅森多夫反擊說：「我不想幫助荷姆斯。她需要償還對社會的債務。」