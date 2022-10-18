聖荷西破獲地下賭場 7人被捕
聖荷西警方突擊了兩處位於居民區的住宅，稱它們為非法賭場的掩護，並在此過程中逮捕了七人。
警方說，這些分別位於Marchant Court和North Capitol大道的房子是各種非法活動的中心，這些活動包括賭博、毒品交易、暴力襲擊及買賣被盜財產。「這些房子變成了一個犯罪活動的巢穴」，聖荷西警察警佐卡馬里洛（Christian Camarillo）說。
這七名嫌疑人都是聖荷西居民，年齡在35至54歲之間，警方確認他們是Nhu Huynh、Anita Nguyen、Truong Trang、Dat Nguyen、Thang Nguyen、Phuoc Nguyen和Quynh Pham。
警方說，他們已在注意Huynh。 卡馬里洛說：「9月4日，他曾刺傷了一個在那裡參與非法行動的人。那個人後來報告了這一事件，這恰恰說明了這些地方都發生些什麽事」。
警探13日獲得了對該賭場和經營者的搜查和逮捕令。警方說，當搜查令送達後，當局拘留了多人並逮捕了七名嫌疑人。
根據警方指出，當局發現了幾盎司的可卡因，一個臨時的可卡因轉換實驗室，幾千元的現金，多台賭場機器和被盜零售財產。其中一名被捕的嫌疑人攜帶了一把上膛的槍和可卡因。被捕的嫌疑人中，有五人的重罪逮捕令尚未執行。
警方多年來一直在打擊非法賭博活動，它們有些在咖啡館，有些在洗衣店內。警方確信，還有更多逍遙法外的人，並鼓勵任何有關於此案或任何其他類似事件信息的人與聖荷西警察局的防盜組聯繫，電話是408-537-1200。希望保持匿名的人可以撥打犯罪制止者提示熱線Crime Stoppers Tip Line 408-947-7867或上網提供訊息。
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