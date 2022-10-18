聖荷西破獲地下賭場 7人被捕

聖荷西地下賭場賊窩破獲 七人被捕。 （電視新聞截圖）

聖荷西 警方突擊了兩處位於居民區的住宅，稱它們為非法賭場的掩護，並在此過程中逮捕了七人。

警方說，這些分別位於Marchant Court和North Capitol大道的房子是各種非法活動的中心，這些活動包括賭博、毒品交易、暴力襲擊及買賣被盜財產。「這些房子變成了一個犯罪活動的巢穴」，聖荷西警察 警佐卡馬里洛（Christian Camarillo）說。

這七名嫌疑人都是聖荷西居民，年齡在35至54歲之間，警方確認他們是Nhu Huynh、Anita Nguyen、Truong Trang、Dat Nguyen、Thang Nguyen、Phuoc Nguyen和Quynh Pham。

警方說，他們已在注意Huynh。 卡馬里洛說：「9月4日，他曾刺傷了一個在那裡參與非法行動的人。那個人後來報告了這一事件，這恰恰說明了這些地方都發生些什麽事」。

警探13日獲得了對該賭場和經營者的搜查和逮捕令。警方說，當搜查令送達後，當局拘留了多人並逮捕了七名嫌疑人。

根據警方指出，當局發現了幾盎司的可卡因，一個臨時的可卡因轉換實驗室，幾千元的現金，多台賭場機器和被盜零售財產。其中一名被捕的嫌疑人攜帶了一把上膛的槍和可卡因。被捕的嫌疑人中，有五人的重罪逮捕令尚未執行。