招生曾限制猶太裔 史丹福大學致歉

史丹福大學教授凱爾曼（Ari Y. Kelman）在工作組報告會議上介紹猶太裔學生被限制入學的歷史（記者陳爍嘉╱翻攝）

史丹福大學 校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)任命的一個關於猶太 裔學生歷史錄取政策的調查結果工作報告，17日正式公布。報告顯示，史丹福大學管理人員1950年代曾採取措施限制猶太學生的錄取，並在招生 諮詢中「經常誤導」申請人的父母和朋友、校友、外部調查人員和受託人。

拉文已代表該大學道歉。他表示：「這份新報告證實了史丹福歷史上醜陋的部分，令人悲傷和深感不安。」

當時工作組確定了一組參與限制猶太學生入學的管理人員，其中包括擔任招生主任20年的斯奈德（Rixford K. Snyder）。報告稱，斯奈德在限制史丹福大學猶太學生人數的努力中，發揮了核心作用。

根據斯奈德的助理格洛弗（Fred Glover）於1953年寫的備忘錄顯示，史丹福大學當時從西岸大量吸引學生，特別是洛杉磯的兩所猶太裔學生人數占比「從95%至98%不等」的高中，分別是比佛利山莊高中（Beverly Hills High School）和 Fairfax高中。

備忘錄中顯示，史大若接受這些學校的「少數學生」後，將出現大量來自猶太人的入學申請，導致「明年超過四分之一的男性申請將是猶太男孩」。備忘錄中顯示，斯奈德認為這個情況充滿了危機，這種情況迫使他無視既定的政策，即不關注申請人的種族或宗教信仰。

猶太招生歷史調查工作組指出，斯奈德在政府其他人的默許和明確支持下運作。他對猶太申請人的意圖在史丹福大學的主管層中並不是秘密。沒有證據表明，斯奈德之後的史丹福大學招生主任對任何人實施了任何形式的配額，但斯奈德的行為仍具有深遠的影響，尤其是在南加州。 猶太招生歷史調查工作組指出，「斯奈德的行為，一開始就勸阻了一些猶太學生申請。」

除了呼籲大學承認並為過去的招生做法道歉外，工作組還建議加強教育訓練以解決偏見，並要求更加關注大學安排、住宿和餐飲方面的猶太宗教儀式，執行大學生學生會關於反猶太主義的決議。