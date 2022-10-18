屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機

警察局局長阿姆斯壯為該案召開記者會。（記者張曼琳／截屏）

屋崙 警方在追緝逃逸嫌犯的過程中，造成一名無辜司機死亡。被警方圍捕的嫌犯是23歲屋崙居民埃爾南德斯(Jonathan Hernandez)，他幾天前因涉嫌肇事逃逸被通緝，受害者稱埃爾南德斯因路怒，在街上揮舞槍枝，威脅要殺人。

屋崙警察 局局長阿姆斯壯(Leronne Armstrong)17日下午在記者會上表示，14日下午4時，埃爾南德斯在該市73街和國際大道(International Boulevard)交界處，與一輛汽車 追尾。據悉，埃爾南德斯十分憤怒地走下車，揮舞槍枝，並靠近追尾車輛上的人，威脅要射殺他們。

受威脅的受害者急忙打電話報警，並詳細地描述了埃爾南德斯和他的車輛。警方早在周末獲取了對埃爾南德斯的逮捕令後，17日早上找到了埃爾南德斯，並見到他坐上自己的車。在警方實施逮捕前，埃爾南德斯加速開車逃離現場。

阿姆斯壯透露，實施逮捕的警員已獲取了追捕埃爾南德斯的許可。屋崙市的追捕政策，要求警員在追捕嫌疑人時，必須徵得上司許可，因為在高速追捕過程中，往往造成旁觀者、警察和嫌犯受傷。

當天早上的追捕過程中，埃爾南德斯在聖利安取大道6900號路段(San Leandro boulevard)與一輛卡車相撞，導致車上的一名44歲屋崙居民當場死亡，但警方尚未公布死者姓名。阿姆斯壯還表示，埃爾南德斯現已被逮捕，警方還繳獲他的一把槍。

阿姆斯壯也透露，警方本次決定冒險追捕，是因埃爾南德斯之前已與另一車輛相撞，並威脅要開槍。阿姆斯壯說：「過去幾個月裡，收到了幾起涉及槍枝的路怒事件。」他表示，今年在高速路上的槍案也有所增加。「我們已有關於埃爾南德斯威脅和揮舞槍枝重罪的逮捕令。」

他強調：「警方認為嫌犯可能是攜帶有槍枝、有武裝和危險的，我們的政策允許警察追查，涉及暴力重罪或槍枝的車輛。」

屋崙警局凶案、內務部門和社區警察審查機構正對該案進行調查，並就該案同阿縣地檢官辦公室進行協商，涉事件官員將在行政休假期間等待調查。