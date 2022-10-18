我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機

記者張曼琳／屋崙報導
警察局局長阿姆斯壯為該案召開記者會。（記者張曼琳／截屏）
警察局局長阿姆斯壯為該案召開記者會。（記者張曼琳／截屏）

屋崙警方在追緝逃逸嫌犯的過程中，造成一名無辜司機死亡。被警方圍捕的嫌犯是23歲屋崙居民埃爾南德斯(Jonathan Hernandez)，他幾天前因涉嫌肇事逃逸被通緝，受害者稱埃爾南德斯因路怒，在街上揮舞槍枝，威脅要殺人。

屋崙警察局局長阿姆斯壯(Leronne Armstrong)17日下午在記者會上表示，14日下午4時，埃爾南德斯在該市73街和國際大道(International Boulevard)交界處，與一輛汽車追尾。據悉，埃爾南德斯十分憤怒地走下車，揮舞槍枝，並靠近追尾車輛上的人，威脅要射殺他們。

受威脅的受害者急忙打電話報警，並詳細地描述了埃爾南德斯和他的車輛。警方早在周末獲取了對埃爾南德斯的逮捕令後，17日早上找到了埃爾南德斯，並見到他坐上自己的車。在警方實施逮捕前，埃爾南德斯加速開車逃離現場。

阿姆斯壯透露，實施逮捕的警員已獲取了追捕埃爾南德斯的許可。屋崙市的追捕政策，要求警員在追捕嫌疑人時，必須徵得上司許可，因為在高速追捕過程中，往往造成旁觀者、警察和嫌犯受傷。

當天早上的追捕過程中，埃爾南德斯在聖利安取大道6900號路段(San Leandro boulevard)與一輛卡車相撞，導致車上的一名44歲屋崙居民當場死亡，但警方尚未公布死者姓名。阿姆斯壯還表示，埃爾南德斯現已被逮捕，警方還繳獲他的一把槍。

阿姆斯壯也透露，警方本次決定冒險追捕，是因埃爾南德斯之前已與另一車輛相撞，並威脅要開槍。阿姆斯壯說：「過去幾個月裡，收到了幾起涉及槍枝的路怒事件。」他表示，今年在高速路上的槍案也有所增加。「我們已有關於埃爾南德斯威脅和揮舞槍枝重罪的逮捕令。」

他強調：「警方認為嫌犯可能是攜帶有槍枝、有武裝和危險的，我們的政策允許警察追查，涉及暴力重罪或槍枝的車輛。」

屋崙警局凶案、內務部門和社區警察審查機構正對該案進行調查，並就該案同阿縣地檢官辦公室進行協商，涉事件官員將在行政休假期間等待調查。

屋崙 警察 汽車

上一則

虛報檢測費 沙特醫院1300萬和解

下一則

加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益

延伸閱讀

屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車

屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車
柏克萊高中兄弟屋崙派對遭槍殺案 疑校園糾紛

柏克萊高中兄弟屋崙派對遭槍殺案 疑校園糾紛
校園槍案後… 3天4凶案 屋崙市今年已100宗

校園槍案後… 3天4凶案 屋崙市今年已100宗
屋崙校園槍案 2嫌狂射30發子彈 警指涉幫派衝突

屋崙校園槍案 2嫌狂射30發子彈 警指涉幫派衝突
「2槍手狂射30發子彈 涉幫派衝突」屋崙校園大規模槍擊

「2槍手狂射30發子彈 涉幫派衝突」屋崙校園大規模槍擊

熱門新聞

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

2022-10-10 22:55
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

2022-10-14 15:08

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠