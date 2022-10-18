虛報檢測費 沙特醫院1300萬和解

沙特醫院因收取外部測試費用被控，同意支付1300萬元和解費。(Getty Image)

沙特醫院(Sutter Health)已同意支付超過1300萬元，以解決其違反聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)，向聯邦政府 收取在第三方外部實驗室進行的毒理學篩查測試費用的指控。

來自各個機構的聯邦執法官員，17日在舊金山宣布了與這家總部位於沙加緬度的醫療機構的民事和解協議。「沙特醫院同意支付1300萬元，以了結有關它向政府健康計畫收取費用，以供他人進行實驗室測試的指控，」聯邦檢察官 辛德斯(Stephanie M. Hinds )在聲明中說，「必須保護政府醫療保健計畫，聯邦檢察官將調查和追究未能提供公共醫療保健計畫支付服務的醫療保健提供者。」

聯邦當局表示，民事和解協議「既不是沙特醫院承認責任，也不是聯邦政府對其索賠沒有充分根據的讓步。」

沙特醫院沒有立即回覆置評請求。

政府在與沙特醫院簽署的民事和解協議中辯稱，根據醫院Alta Bates Summit醫療中心和Navigant Network Alliance, LLC之間的契約條款，Navigant將從全國各地的醫生和實驗室獲得的尿液毒理學樣本，轉交給沙特醫院。

據了解，沙特醫院提交了收費帳單，以報銷樣本測試費用。

聯邦官員說，沙特沒有對協議中提到的數千個樣本進行定量測試，而是由第三方實驗室進行。政府表示，沙特仍然要求報銷測試費用。

在和解協議中，政府表示，沙特醫院在2016年8月1日至2017年6月30日期間，為其並未進行的尿液毒理學檢測 收費。但聯邦雇員健康福利計畫、醫療保險、醫療補助計畫支付了檢測費用。

在沙特同意支付的1309萬1452元中，院方已經向聯邦政府支付了超過650萬元，並已同意在30天內支付剩餘金額。