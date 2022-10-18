金山市議員麥德城競選連任：致力解決毒品危機

第六區市議員候選人麥德誠表示，將致力於解決毒品危機維護公共安全。（記者李怡╱攝影）

五個月前由舊金山 市長布里德任命的現任第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey），在11月期中選舉的決選中，面臨其他三位候選人的挑戰。其中前市議員楊馳馬的幕僚長馬宏妮（Honey Mahogany）的挑戰最大。

截至9月24日，馬宏妮在競賽籌款中處於領先地位，籌得現金23萬3900元，而麥德誠為17萬7550元。如果贏得11月8日的選舉，不同的候選人將如何解決第六區最關心的問題，令選民關注。

猖獗的公共毒品 交易和頻繁的過量死亡，並不是舊金山第六區的唯一挑戰，但可能是最緊迫的政治問題。因為選民正在權衡未來四年誰應該擔任這個地區的代表。第六區包括市場南街、芬太尼和其他毒品影響最嚴重的地區之一，還包括米慎灣和金銀島。在第六區公共毒品活動仍然很普遍。競選第六區市議員的候選人帶來了不同的觀點和想法，以解決這一問題。

麥德誠表示，將致力於解決第六區的毒品交易和吸毒過量問題。在他上任後將打擊芬太尼犯罪作為他在市議會上的核心工作，且正在制定一項稱為「舊金山復甦」的計畫，如獲通過，將促 21個城市部門和6個委員會在3個月內報告，為更好地應對毒品危機所需的新資源或政策變化。此計畫已經設想了一系列具體實施細則，包括為患有藥物濫用障礙的人提供按需治療。他還呼籲建立受監管的吸毒場所、擴大為康復中的癮君子提供職業培訓計畫。

馬宏妮一直對麥德誠的計畫持批評態度。馬宏妮曾表示，舊金山市不需要一項決議來指示部門報告，因為官員已經知道他們需要做些什麼來解決藥物過量問題。她認為，舊金山需要專注於雇用更多的公共衛生工作者，並為治療吸毒和酗酒者的服務提供充分的資金。她希望讓吸毒者有更多機會接受治療，將通過專注於減少危害、增加社會服務和職業培訓機會，來應對毒品的氾濫和毒品交易的猖獗。

麥德誠自上任第六區市議員後，多次走訪華裔 社區，並向華裔長者發放新冠肺炎檢測盒等防疫用品。麥德誠表示，幾周前曾於長者會談，了解到他們很擔心新冠肺炎新增病例，希望為他們提供物資，保障長者健康與安全。