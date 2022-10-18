民選官員呼籲對1號提案投贊成票，以保護加州民眾生育自由。（記者李怡╱攝影）

在舊金山 華人權益促進會辦公室內，加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）17日與舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、市議員陳詩敏和馬兆明、生育正義組織、亞太裔立法核心小組成員以及舊金山市華埠健康服務提供者一起，促選民對1號提案投贊成票，以保護加州的生育健康護理自由。

1號提案將把獲得墮胎 護理的權利和選擇或拒絕避孕藥的權利納入加州憲法，保護基本的生育自由，使其不受今後幾代人的政治影響。

馬世雲表示，1號提案是關於確保無論住在哪裡或是誰，都可以獲得基本的生育保健服務，包括墮胎和避孕。她說，很自豪能在這裡與華人社區的領導人一起表達對這一重要措施的支持，希望在11月和舊金山民眾一起對1號提案投下贊成票。

邱信福說，他支持1號提案支持，因為他堅信每個加州人都應該擁有對他們的生活、醫療保健和身體做出決定的自由，包括在墮胎和避孕藥上的決定。最高法院不應該對人們與醫師做出的生育健康護理選擇方面，擁有任何發言權。 他指出，1號提案將確保加州人在未來幾代人中享有墮胎護理的權利。生育健康護理的決定不在政客或法官手中，而是應被留在醫師辦公室內。

加州參議員潘君達（Richard Pan, M.D.）表示，作為一名醫師，他知道像墮胎這樣的醫療決定是多麼重要，這無需由政治議程驅動。全國各地發生的墮胎禁令讓亞太裔和移民社區感到困惑，尤其是這些變化沒有通過許多人的母語被告知。1號提案將確保墮胎和避孕藥仍然可以被使用，無論哪個政黨執政或誰控制法院。

「作為一個在舊金山市服務了近20年的亞裔移民，我親身體會到人們獲得負擔得起的、安全的、全面的生育健康護理是多麼關鍵。」市議員陳詩敏說，她與無數的領導人和倡導者一起對1號提案投贊成票，以此表明加州已經準備好保護未來幾代人的墮胎權利。

市議員馬兆明表示，在舊金山市和加州，人們必須繼續保護生育自由，如墮胎權。在國家憲法中明確規定這一權利，以便每個人，無論誰控制政府或法院，都能獲得他們需要的生育保健。「我們必須保持承諾，並在爭取生育自由的鬥爭中展示加州的領導地位」。

來自舊金山的醫師張智川（Dr. Lawrence Cheung）表示，大家可以，也必須在今年的投票中採取行動，對1號提案投贊成票，將選擇墮胎的自由明確納入加州憲法。投贊成票將確保每個人能夠繼續獲得他們需要和應得的衛生護理。