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士德頓連環命案兇嫌 哥哥曾被槍殺

編譯組／綜合17日電
被指為士德頓連環殺手的布朗利曾因性侵犯被捕。 （美聯社）
被指為士德頓連環殺手的布朗利曾因性侵犯被捕。 （美聯社）

士德頓警方日前逮捕了43歲的布朗利（Wesley Brownlee）。他涉嫌在士德頓和屋崙槍殺六人，另有一士德頓被害者得以生存下來。當局將這些罪行描述為隨意的連環殺戮，其動機僅出於布朗利的「殺人使命」。

布朗利是灣區人，也是士德頓的居民。他出生於舊金山，但在屋崙Seminary大道的一間公寓裡長大，一直到他18歲生日後，他的母親搬到士德頓。根據法庭紀錄，他的父母斷斷續續地在一起生活了16年，但在布朗利十幾歲的時候分手了。

1995年10月，布朗利16歲時，他17歲的哥哥戴爾（Dale Brownlee）在東16街5700號街區被槍殺，警方稱這是一起「與毒品有關」的謀殺。戴爾的密友，18歲的厄普肖（Kojo Upshaw）六個月之前也在同一地點被刺身亡。目前還不清楚這兩起案件中是否有人被逮捕。

法庭紀錄顯示，布朗利因兄弟死亡而變得抑鬱和「非常痛苦」，其母親為他尋求治療。紀錄顯示，他小學時被診斷出有學習障礙，並在高中三年級時輟學。當他在十幾歲時接受一名青少年緩刑監督官的採訪時，談到想上大學學習電腦科學並獲得籃球獎學金，希望有一天能在NBA打球。

1994年5月，就在他15歲生日前兩周，根據法庭紀錄，布朗利因涉嫌性侵犯一名14歲女孩而被捕，布朗利否認參與了性侵，並將其歸咎於他的兩個朋友。他的母親站在兒子身邊支持他。

一份緩刑報告指出，布朗利「顯然既受到先天的精神障礙，又因其兄弟在1995年的槍殺事件而受到心理壓力；他似乎不能或不願意為自己承擔有意義的責任」、「他似乎很難適應任何一種積極的活動」。

六個月後，他因涉嫌銷售霹靂可卡因而被捕，獲監外執行；1997年，18歲的布朗利因擁有可卡因被逮捕，獲得了三年的緩刑期，但在1998年，他的緩刑期因向臥底警察出售可卡被捕而撤銷，被判處在聖昆汀監獄服刑兩年。2014年，布朗利又因涉嫌出售可卡，因而在阿拉米達縣被捕，被判入獄並緩刑三年。

在15日凌晨2時被拘留時，布朗利正開車在士德頓頓附近尋找第八個潛在受害者。

性侵 屋崙 警察

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