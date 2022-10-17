我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

聖他克拉拉縣藥房、診所免費流感疫苗開打 數量有限

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉縣全縣藥房和社區診所，現在都提供免費流感疫苗。(Getty Images)
聖他克拉拉縣全縣藥房和社區診所，現在都提供免費流感疫苗。(Getty Images)

聖他克拉拉縣全縣藥房和社區診所現在都提供免費流感疫苗。在接下來幾個月，免費的流感疫苗也將在社區的活動中出現，為更多居民提供防護。

流感季節通常發生在10月至次年5月之間。為確保低收入或無醫療保險的個人，或在尋求醫療保健方面遇到障礙的其他群體能夠獲得基本預防服務，聖縣公共衛生部門每年都會向30多家醫療保健提供方分發數萬劑免費流感疫苗。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，每年冬天，都會有人因流感而住院。對許多人來說可以通過每年接種流感疫苗來預防。接種流感疫苗是人們避免感染流感病毒、預防嚴重的流感症狀並保護自己所愛的人的最佳方法。

老年人、嬰幼兒、孕婦或患有哮喘、糖尿病或心臟病等健康問題的人，尤其容易受到流感病毒傷害。流感疫苗可提供數月的保護，但不會永遠持續。流感病毒株會隨著時間而變化，所以醫療機構每年都會推出新的流感疫苗，以最好地對抗流感病毒。所以如果居民在前一年接種了流感疫苗，下一年他還需要重新接種一次疫苗，才能達到預防流感的效果。

圖表顯示近幾年來，流感季節每周與流感樣疾病（如發燒、充血、打噴嚏、喉嚨痛、流鼻涕...
圖表顯示近幾年來，流感季節每周與流感樣疾病（如發燒、充血、打噴嚏、喉嚨痛、流鼻涕和咳嗽）相關的急診科就診總數的百分比。（截取自縣府官網）

流感和新冠都是傳染性呼吸道疾病。雖然某些症狀可能相似，包括發燒、咳嗽和疲勞，但流感是不同於新冠的病毒引起的。今年，有流感症狀的人可能需要接受新冠檢測，並且在等待結果時先暫時自我隔離，因為流感的症狀可能與新冠的早期症狀相似。新冠疫苗和加強劑不能預防流感，流感疫苗也不能預防新冠。居民可以在同一天接種新冠疫苗和流感疫苗。

流感與普通感冒的症狀可能有些相似，但流感通常更加嚴重，並且可能更突然開始。流感的常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕或鼻塞、頭痛、肌肉或身體疼痛和疲勞。接種每年的流感疫苗是避免感染流感的最佳方法，能夠幫助居民減少因流感而無法工作和上學的可能性，預防與流感有關的住院治療。

公共衛生部建議居民採取措施預防流感，包括接種流感疫苗；在室內公共場所佩戴口罩，或當靠近其他人時佩戴口罩；咳嗽或打噴嚏時用紙巾或肘部遮住口鼻；避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴；經常用肥皂和水或含酒精的洗手液洗手；盡量避免與病人密切接觸

在聖縣的藥店，居民可以免費注射由縣衛生部門提供的免費流感疫苗，但數量有限。居民無需預約即可到現場接種，也可以通過vax.sccgov.org 進行疫苗接種的預約。該網站提供中文預約頁面。居民也可以通過醫保或自付獲得流感疫苗的接種。移民或保險狀況不影響流感疫苗的接種資格。接種疫苗時，沒有人會詢問移民身份。

聖他克拉拉谷醫療中心周一到周五都可為年滿12 歲的兒童及成人提供流感疫苗。年滿65歲者可前往藥局或是找平日看診的醫師接種流感疫苗。有關更多信息，居民可以訪問網站 sccphd.org/flu 進行了解。

流感疫苗 醫療保險 口罩

上一則

灣區細雨多霧 10月野火風險緩解 9月1場大雨是關鍵因素

下一則

屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車

延伸閱讀

Omicron持久力是疫情流感化關鍵 今冬病例攀升有變數

Omicron持久力是疫情流感化關鍵 今冬病例攀升有變數
台邊境解封 專家仍籲搭機全程戴口罩 指揮中心明年解散

台邊境解封 專家仍籲搭機全程戴口罩 指揮中心明年解散
10/13「免費季節性流感疫苗注射日」活動

10/13「免費季節性流感疫苗注射日」活動
中華公所 13日免費打流感疫苗

中華公所 13日免費打流感疫苗
灣區新冠新增病例降幅趨緩 專家：病毒仍大量傳播

灣區新冠新增病例降幅趨緩 專家：病毒仍大量傳播

熱門新聞

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

2022-10-10 22:55
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

2022-10-14 15:08
譚安表示，中美關係尤為特別，需要找尋不同的新方式合作。（本報記者／攝影）

胡佛研究院學者：中「合法」學美技能 再將其武器化

2022-10-10 02:15
來自明尼蘇達州的吉恩格種出美國有史以來最重的南瓜。（美聯社）

半月灣南瓜大賽2560磅破全美紀錄 明州教師賺進23040元

2022-10-11 16:35

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻