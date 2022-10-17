聖他克拉拉縣藥房、診所免費流感疫苗開打 數量有限

聖他克拉拉縣全縣藥房和社區診所，現在都提供免費流感疫苗。(Getty Images)

聖他克拉拉縣全縣藥房和社區診所現在都提供免費流感疫苗 。在接下來幾個月，免費的流感疫苗也將在社區的活動中出現，為更多居民提供防護。

流感季節通常發生在10月至次年5月之間。為確保低收入或無醫療保險 的個人，或在尋求醫療保健方面遇到障礙的其他群體能夠獲得基本預防服務，聖縣公共衛生部門每年都會向30多家醫療保健提供方分發數萬劑免費流感疫苗。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，每年冬天，都會有人因流感而住院。對許多人來說可以通過每年接種流感疫苗來預防。接種流感疫苗是人們避免感染流感病毒、預防嚴重的流感症狀並保護自己所愛的人的最佳方法。

老年人、嬰幼兒、孕婦或患有哮喘、糖尿病或心臟病等健康問題的人，尤其容易受到流感病毒傷害。流感疫苗可提供數月的保護，但不會永遠持續。流感病毒株會隨著時間而變化，所以醫療機構每年都會推出新的流感疫苗，以最好地對抗流感病毒。所以如果居民在前一年接種了流感疫苗，下一年他還需要重新接種一次疫苗，才能達到預防流感的效果。

圖表顯示近幾年來，流感季節每周與流感樣疾病（如發燒、充血、打噴嚏、喉嚨痛、流鼻涕和咳嗽）相關的急診科就診總數的百分比。（截取自縣府官網）

流感和新冠都是傳染性呼吸道疾病。雖然某些症狀可能相似，包括發燒、咳嗽和疲勞，但流感是不同於新冠的病毒引起的。今年，有流感症狀的人可能需要接受新冠檢測，並且在等待結果時先暫時自我隔離，因為流感的症狀可能與新冠的早期症狀相似。新冠疫苗和加強劑不能預防流感，流感疫苗也不能預防新冠。居民可以在同一天接種新冠疫苗和流感疫苗。

流感與普通感冒的症狀可能有些相似，但流感通常更加嚴重，並且可能更突然開始。流感的常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕或鼻塞、頭痛、肌肉或身體疼痛和疲勞。接種每年的流感疫苗是避免感染流感的最佳方法，能夠幫助居民減少因流感而無法工作和上學的可能性，預防與流感有關的住院治療。

公共衛生部建議居民採取措施預防流感，包括接種流感疫苗；在室內公共場所佩戴口罩 ，或當靠近其他人時佩戴口罩；咳嗽或打噴嚏時用紙巾或肘部遮住口鼻；避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴；經常用肥皂和水或含酒精的洗手液洗手；盡量避免與病人密切接觸

在聖縣的藥店，居民可以免費注射由縣衛生部門提供的免費流感疫苗，但數量有限。居民無需預約即可到現場接種，也可以通過vax.sccgov.org 進行疫苗接種的預約。該網站提供中文預約頁面。居民也可以通過醫保或自付獲得流感疫苗的接種。移民或保險狀況不影響流感疫苗的接種資格。接種疫苗時，沒有人會詢問移民身份。

聖他克拉拉谷醫療中心周一到周五都可為年滿12 歲的兒童及成人提供流感疫苗。年滿65歲者可前往藥局或是找平日看診的醫師接種流感疫苗。有關更多信息，居民可以訪問網站 sccphd.org/flu 進行了解。