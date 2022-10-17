屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車
屋崙最近發生一起持槍搶劫Uber亞裔司機事件。來自尼泊爾的Uber司機瑪嗄（Bimal Thapa Magar）接送了兩名乘客到東屋崙，兩人問他來自哪裡。當他回答尼泊爾時，乘客要求提供洗手液，然後忽然掏出手槍，讓他躺在地上，搶走錢包、鑰匙和車輛。瑪嗄認為，他被攻擊是因為種族原因。屋崙警方證實此搶劫，正在調查中。
ABC 7知名亞裔記者Dion Lim報導說，10月1日晚上7時58分，瑪嗄接受一次距離為1.5哩的叫車請求。車載監控視頻顯示，兩名男子上車，頭戴連衫帽，都戴著口罩。抵達東屋崙的目的地，兩人都沒有下車，他感覺有點不對頭。乘客詢問他來自何地。當瑪嗄回答尼泊爾時，兩人要求他提供洗手液，他趕緊遞給兩人洗手液。忽然之間，右邊乘客位置的男子掏出手槍。
瑪嗄說，之後，其中一個乘客用槍指著他的頭，另一個人拿走了他的所有東西，包括錢包、鑰匙等。「他們命令我躺在地上，然後拿走了我的車鑰匙，把開車走了。」
瑪嗄認為，在劫匪詢問他來自哪裡後，他因為種族原因而成為下手目標。搶劫發生後，他不敢單獨外出，也不能再繼續用Uber載客。事發幾天後，警方找到他的本田車。他說，Uber沒有為這一事件提供任何賠償，但他可以利用Uber公司的保險來更換車輛。「我希望嫌疑人受到懲罰。他們理應受罰，其他人在未來的日子裏可能不會成為受害者。」
屋崙警方證實此次搶劫，並表示，當警方趕到時，作為網約車司機的受害者，接送了兩個冒充乘客的人。其中一人有持槍，他們要求拿走受害者物品，然後命令受害者離開車輛。在恐懼中，受害者離開車。這些人隨後帶著受害者的物品逃走。
Uber聲明說，瑪嗄報告的經歷令人恐懼。「我們在知道這一事件後，立即封掉了該乘客，並隨時準備協助警方調查。我們一直與瑪嗄保持聯繫，提供支持。此外，已通過的22號法案可以向加州司機提供福利，他有資格獲得經濟援助，幫助他支付醫療費用，並在他無法工作時支持他。瑪嗄獲得了如何拿到這些福利的資訊。」
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