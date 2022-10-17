慶祝雙十慶典 光輝十月灣區書畫家聯展開幕

光輝十月灣區書畫家聯展開幕，齊魯會館代表把家中傳承的禮運大同篇捐贈給了國父紀念館。（記者李怡／攝影）

由中華傳統文化協會主辦的慶祝中華民國111年國慶 「光輝十月灣區 書畫家聯展亅開幕儀式，16日在舊金山 華埠國父紀念館舉行。

中華傳統文化協會會長趙川三、副會長趙炳賢、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山僑教中心主任蘇上傑、中華民國國慶委員會共同主席司徒仲山、張人睿、鄭品麗、馬蒨君，國慶籌備委員會總幹事于愛珍，以及書畫家阮大仁、鍾維君、莊中亮、李耀忠等共同出席開幕儀式。會議由國父紀念館館長陳夏儀主持。

賴銘琪表示，希望每一年都開展有意義的書畫活動，把它變成慶祝國慶一系列的文化活動之一。還可以擴大來舉辦，因灣區書畫大師，人才濟濟，應更多的展現。書畫是中華文化非常重要的一部分，把心中所想用筆寫出來畫出來，與電子打印出來的完全不一樣。傳統書畫是一種智慧和溫度的表達。

圖為現場展出的字畫。（記者李怡／攝影）

于愛珍表示，在海外的書畫展 就是要傳達給所有在海外的華人，中華五千年的歷史，五千年的文化是多麼的寶貴，與西方文化是截然不同的。每個人文都有意義，「書中有畫，畫中有書」相輔相成，是很高的境界。兩岸在文化上面是一統的，把中華最好的文化付諸於實踐。中華文字的美妙就在於每一筆每一畫都有它的意義。

齊魯會館代表把家中傳承的禮運大同篇捐贈給了國父紀念館。于愛珍介紹，畫作寓意世界大同免去戰爭。中華文字的美妙就在於每一筆每一畫都有它的意義。當天展出的畫作均是來自舊金山灣區僑胞們自家收藏或喜愛的畫作，也有灣區多位書畫名家的親筆之作。 出席畫展的嘉賓。（記者李怡／攝影）

鍾維君表示，大家齊聚來上一堂文化課，中華文化是上下5000年的一個寶藏。希望書畫展可以成為未來國慶活動之一，多姿多彩，在海外的同胞對中華的傳統文化，對於國粹要珍惜傳承，發揚光大。

在會議現場，阮大仁現場揮毫，一展中華傳統字畫風采。在現場展出的畫作作品豐富多彩。畫作中有山水筆墨畫、草書、楷書、隸書等多種毛筆字畫作品。在現場字畫環節到訪的來賓，更是親睹名家對於毛筆的運籌帷幄，吸引來賓駐足觀看。以傳承中華文化在海外的發展和弘揚。