舊金山市長布里德挺D提案 盼加快可負擔房建設

市長布里德與D提案支持者在拉法葉公園宣傳支持D提案。（受訪者提供）

一眾D提案支持者與舊金山 市長布里德日昨在拉法葉公園（Lafayette Park）宣傳支持D提案，以加快可負擔房屋的建設。

住房行動聯盟（Housing Action Coalition）行政主任史密斯表示，D提案與E提案均為11月選舉中與可負擔房屋相關的提案，兩個提案相競爭，最終得票高者獲勝。他指出，D提案才是可以加快更多可負擔房屋建設的提案。

史密斯表示，D提案給100%可負擔房屋這一類的建設項目規定了一個「自由裁量程序」，即是如果某項目符合相關要求，可以直接開始動工。但E提案沒有規定此類程序。他說，這意味著E提案通過後，相關可負擔房屋需要再次在市議會上舉行聽證會後才能開始動工。

早前E提案的支持者表示，E提案規定了可負擔房屋項目中要有家庭大小的套間，而D提案沒有，史密斯回應稱，房屋中的套間人數規格在提案中不必有具體規格。

加州 參議員威善高層在回答記者問中表示，D提案將使中低收入 和中等收入的舊金山居民和公立學校教師能夠更快、更輕鬆地得到住房，也是唯一一項為建築工人、教師和電工等中低收入工人加快建造急需的經濟適用房的政策，是唯一消除官僚與政治障礙的措施。 D提案要求建築商向建築工人支付工資及其家人的醫療保健費用。

威善高表示，支持D提案，並且反對E提案的目的，就是要讓舊金山市重回正軌，減少建造經濟適用房繁瑣的審批流程，加速建造更多可負擔住房。

現場支持D提案的民眾卡爾表示，舊金山市有很多人因為負擔不起高昂的房價或租金而不得不離開。且目前舊金山的住房環境非常擁擠，那些因無法負擔住房成本而離開舊金山的人們，正在影響著這個城市的經濟復甦，或會造成更深遠的消極的影響。

到場宣傳支持D提案的支持者還包括北加州木匠工會（Nor Cal Carpenters Union）多位成員及其行政主任布拉德（Jay Bradshaw）、D2民主黨俱樂部（D2 Democratic Club ）主席伯里（Eric Kingsbury）、D提案競選團隊現場主任巴恩斯（Carrie Barnes ）等。