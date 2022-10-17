舊金山市長布里德挺D提案 盼加快可負擔房建設
一眾D提案支持者與舊金山市長布里德日昨在拉法葉公園（Lafayette Park）宣傳支持D提案，以加快可負擔房屋的建設。
住房行動聯盟（Housing Action Coalition）行政主任史密斯表示，D提案與E提案均為11月選舉中與可負擔房屋相關的提案，兩個提案相競爭，最終得票高者獲勝。他指出，D提案才是可以加快更多可負擔房屋建設的提案。
史密斯表示，D提案給100%可負擔房屋這一類的建設項目規定了一個「自由裁量程序」，即是如果某項目符合相關要求，可以直接開始動工。但E提案沒有規定此類程序。他說，這意味著E提案通過後，相關可負擔房屋需要再次在市議會上舉行聽證會後才能開始動工。
早前E提案的支持者表示，E提案規定了可負擔房屋項目中要有家庭大小的套間，而D提案沒有，史密斯回應稱，房屋中的套間人數規格在提案中不必有具體規格。
加州參議員威善高層在回答記者問中表示，D提案將使中低收入和中等收入的舊金山居民和公立學校教師能夠更快、更輕鬆地得到住房，也是唯一一項為建築工人、教師和電工等中低收入工人加快建造急需的經濟適用房的政策，是唯一消除官僚與政治障礙的措施。 D提案要求建築商向建築工人支付工資及其家人的醫療保健費用。
威善高表示，支持D提案，並且反對E提案的目的，就是要讓舊金山市重回正軌，減少建造經濟適用房繁瑣的審批流程，加速建造更多可負擔住房。
現場支持D提案的民眾卡爾表示，舊金山市有很多人因為負擔不起高昂的房價或租金而不得不離開。且目前舊金山的住房環境非常擁擠，那些因無法負擔住房成本而離開舊金山的人們，正在影響著這個城市的經濟復甦，或會造成更深遠的消極的影響。
到場宣傳支持D提案的支持者還包括北加州木匠工會（Nor Cal Carpenters Union）多位成員及其行政主任布拉德（Jay Bradshaw）、D2民主黨俱樂部（D2 Democratic Club ）主席伯里（Eric Kingsbury）、D提案競選團隊現場主任巴恩斯（Carrie Barnes ）等。
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