馬兆明支持J提案反對I提案 盼讓JFK路變成綠色長廊

本報採訪時，馬兆明表示他為提案J的支持者。（記者張曼琳／攝影）

距離11月選舉不足一個月的時間，舊金山 華裔市議員馬兆明參加社區為「支持J提案 反對I提案（Yes on J NO on I）」舉行的集會，以示對J提案的支持。如J提案通過，將保留Great Highway和John F. Kennedy Drive（簡稱JFK 路）作為綠色和開放的戶外活動空間，禁止汽車 通行，I提案則為相反提案，如獲得通過上述兩條道路將恢復通車。

15日一早，多個社區組織成員和附近的居民，不畏降溫天氣，攜家帶眷參加集會活動。在接受本報採訪時，馬兆明表示他是提案J的支持者。

他表示，該提案將確保靠近大洋灘（Ocean Beach）的Great Highway和JFK路繼續維持，在周末和節假日成為步行者、單車人士的綠色無車道。同時，J提案也將繼續推進大洋灘海岸線改進計畫，以應對氣候環境變化，預防海平面上升、海水腐蝕等，對Great Highway帶來的安全隱患。 多個社區組織成員和附近的居民，不畏降溫天氣，攜一家大小支持J提案。（記者張曼琳／攝影）

「更重要的是，I提案將推翻10多年來，我們為保護水源而實施的基礎設施計畫」馬兆明說，主計長預計，如I提案通過，將花費額外8000萬元預算，他說：「所以這也是我支持J提案的另一個原因。」

舊金山單車聯盟執行主任，在大洋灘居住的華裔居民Janelle Wong表示，「對於我們來說，讓汽車遠離 JFK路，是一個非常重要的提議。」提案中計畫的JFK路的綠色長廊，將幫助居民永久地在金門公園，擁有一條長1.5哩的綠色無車空間。