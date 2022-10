馬兆明支持J提案反對I提案 盼讓JFK路變成綠色長廊

本報採訪時,馬兆明表示他為提案J的支持者。(記者張曼琳/攝影)

距離11月選舉不足一個月的時間,舊金山 華裔市議員馬兆明參加社區為「支持J提案 反對I提案(Yes on J NO on I)」舉行的集會,以示對J提案的支持。如J提案通過,將保留Great Highway和John F. Kennedy Drive(簡稱JFK 路)作為綠色和開放的戶外活動空間,禁止汽車 通行,I提案則為相反提案,如獲得通過上述兩條道路將恢復通車。

15日一早,多個社區組織成員和附近的居民,不畏降溫天氣,攜家帶眷參加集會活動。在接受本報採訪時,馬兆明表示他是提案J的支持者。

他表示,該提案將確保靠近大洋灘(Ocean Beach)的Great Highway和JFK路繼續維持,在周末和節假日成為步行者、單車人士的綠色無車道。同時,J提案也將繼續推進大洋灘海岸線改進計畫,以應對氣候環境變化,預防海平面上升、海水腐蝕等,對Great Highway帶來的安全隱患。

「更重要的是,I提案將推翻10多年來,我們為保護水源而實施的基礎設施計畫」馬兆明說,主計長預計,如I提案通過,將花費額外8000萬元預算,他說:「所以這也是我支持J提案的另一個原因。」

舊金山單車聯盟執行主任,在大洋灘居住的華裔居民Janelle Wong表示,「對於我們來說,讓汽車遠離 JFK路,是一個非常重要的提議。」提案中計畫的JFK路的綠色長廊,將幫助居民永久地在金門公園,擁有一條長1.5哩的綠色無車空間。