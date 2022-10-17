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「僑心僑情90年」雙十繪畫賽 優勝名單揭曉

記者李榮／聖他克拉拉市報導
「僑心僑情90年」國慶繪畫比賽舉辦頒獎典禮。（王婉君提供）
「僑心僑情90年」國慶繪畫比賽舉辦頒獎典禮。（王婉君提供）

北加州中文學校聯合會與國慶委員會共同舉辦「僑心僑情90年」雙十繪畫比賽，慶祝中華民國111年的國慶。中文學校聯合會與國慶委員會介紹，舉辦比賽的目的除了發掘孩子的藝術創作能力，更希望孩子們在學習中文之間，也能認知10月10日是中華民國的國慶日，瞭解中華民國的歷史。此次繪畫比賽得主已經揭曉，共選出多位優秀作品獎勵。

主辦單位表示，在繪畫的題材方面，要求孩子們自由選擇他們曾經參加過僑界的任何活動作為創作的題材，無論是元旦升旗典禮、金山灣區華人運動大會、祭孔大典、國慶升旗典禮，中校聯合會迎春揮毫等活動都可以。另外，僑界或中文學校舉辦的慶祝中國新年、元宵節、端午節、中秋節等活動，也可選作創作題材。主要是期待透過比賽，吸引下一代積極參與僑界舉辦的各項活動，並且讓他們能融入華人的社會、增加對中華文化的了解及對民族的認同，長大之後再對僑社做出貢獻，進而增強僑社凝聚的力量。

今年比賽共收到124件作品，包括幼童組42件、兒童組56件、青少年組26件。由於參賽作品水準相當高，尤其是青少的作品難分高下，評審委員為免遺珠之憾，因此青少年組破例選出六名佳作。

得獎名單公布如下：幼童組第一名：黃科美。第二名：何希琪。第三名：范瑋婷。佳作：楊遠宣、王美玲。兒童組第一名：劉怡婷。第二名：沈安隆。第三名：蔡容英。佳作：張緯琪、柳舜曦、劉安珀。青少年組第一名：葉伃欣。第二名：劉映辰。第三名：林小曼。佳作：陳昱霖、張綺琪、Cathy Cai、黃科麗、潘品諭、姜昀欣。

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