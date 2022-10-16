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角逐加州主計長 陳仁宜灣區籌款 社區相挺

記者李榮／洛斯蓋圖報導
陳仁宜（右二）參選主計長，氣勢很旺。（記者李榮／攝影）
陳仁宜（右二）參選主計長，氣勢很旺。（記者李榮／攝影）

參選加州主計長的史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee Chen），在初選時以37%得票率勝出，進入決選。陳仁宜15日在南灣洛斯蓋圖舉辦競選籌款酒會，許多社區領袖與華裔選民都現身支持。陳仁宜表示，絕大多數人都對於主計長的職責不太了解，但事實上主計長職位影響全加州每個人，跟大家生活息息相關，他希望州的預算與執行政策能更透明，經費必須公開、負責地被運用。

陳仁宜在2012年時曾擔任共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任，在前總統小布希（George W. Bush）任內，也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員。他的父親是執業醫師、母親是化學家，父母皆來自台灣，陳仁宜則是在北卡羅來納州出生，幼時搬到南加的羅蘭岡，高中畢業後來進入哈佛大學，擁有法學與政治學雙博士學位。

這次雖是陳仁宜第一次參選公職，不過事實上，在此次競選主計長之前，就已經擁有相當的知名度，有共和黨政治金童的態勢。陳仁宜曾在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）及其他多個政論節目上露臉。在2020年台灣總統大選時，陳仁宜也到台灣觀選，並稱讚台灣是印太地區的民主典範。

當日包括共和黨副主席郭宗政等人都到場替陳仁宜站台。事實上，加州雖然普遍上來說還是民主黨聲浪較大，但陳仁宜還是爭取到許多選票及背書，連洛杉磯時報編輯委員會都在9月時再次背書陳仁宜，也是在初選時替陳仁宜背書後，再一次推薦。洛杉磯時報認為，陳仁宜有足夠的專業與經驗，與政黨牽連也不深，可勝任理應獨立的主計長一職。相對的，洛時認為民主黨推派的郭嫻（Malia Cohen）雖然也嫻熟公務，但是與加州的權力結構牽連太多，因此洛時決定背書陳仁宜。因為，如此才有機會實踐主計長的獨立性，監督政府經費的運用。

主計長是加州少數州層級的民選職位之一，主計長辦公室是獨立的行政單位。陳仁宜曾多次表示，競選團隊曾做過調查發現，絕大多數的加州選民都不真正知道主計長的職責，因此要選出適合的主計長非常不容易。其實，主計長就像是州財政執行長的角色，為加州的預算看緊荷包，替加州居民負責，也可以說是財政的監督者的角色。陳仁宜認為，多年來加州一黨獨大的政治氛圍之下，主計長難以扮演好該有的工作。

陳仁宜的支持者表示，加州做為世界第五大經濟體，需要有一個真正會做事的主計長，為加州的選民把關，監督加州政府的支出。一路走來，不少媒體都背書陳仁宜，其中還包括向來屬於自由派的媒體，顯示出跨意識形態支持的情況。許多人支持陳仁宜一個主要的原因，是因為加州過去多年以來主要都是一個黨以超級多數的形式把持，因此在政治氣候下現實中主計長不太能真正捍衛納稅人的荷包、追究浪費的情況。

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