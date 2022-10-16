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盼助城市復甦 市政廳廣場輪滑場開幕 布里德試身手

記者王子涵／舊金山報導
輪滑場將為市民展示輪滑文化，現場伴有DJ音樂、迪斯科球和多彩的燈光，為城市經濟復甦助力。（市長辦公室提供）
輪滑場將為市民展示輪滑文化，現場伴有DJ音樂、迪斯科球和多彩的燈光，為城市經濟復甦助力。（市長辦公室提供）

舊金山市長布里德（London Breed）15日下午宣布San FranDISCO輪滑場開幕，該戶外活動場地位於市政廳Fulton廣場，面積為5000平方呎。輪滑場將為市民展示輪滑文化，現場伴有DJ音樂、迪斯科球和多彩的燈光，為城市經濟復甦助力。

布里德在現場嘗試輪滑。（市長辦公室提供）
布里德在現場嘗試輪滑。（市長辦公室提供）

輪滑場是一個為期三個月的試點項目，在市府及社區的評估後，有可能會繼續延長。18歲以下的青少年的票價為5元，18歲以上的成年人票價為15元，入場費包括門票和滑板鞋租金

布里德表示，很高興家庭、孩子和居民能夠在市政廳對面的Fulton廣場活動。「城市復甦需要每一個人的努力實踐，正如這個輪滑場一樣，讓人們對於舊金山充滿期待。」布里德說，「我很感謝市政廳社區福祉部的支持，同時很高興與八輪教堂（Church of 8 Wheels）合作。」

San FranDISCO輪滑場是舊金山城市復甦計畫衍生出來的新概念之一，邀請市民與遊客回到舊金山的城市公共空間。

經濟與勞動力發展辦公室執行主任蘇菲（Kate Sofi）表示，改造公共空間，開展獨特的活動如輪滑場，體現了舊金山的精神和樂趣。「市民期待在未來幾個月，有更多的公共活動將人們聚集在一起，支持我們的本地商業。」蘇菲說。

輪滑場將為市民展示輪滑文化，現場伴有DJ音樂、迪斯科球和多彩的燈光，為城市經濟復...
輪滑場將為市民展示輪滑文化，現場伴有DJ音樂、迪斯科球和多彩的燈光，為城市經濟復甦助力。（市長辦公室提供）

除了高質量的輪滑地板以及雨棚保護之外，輪滑場還設有洗手間、輪滑鞋出租廳和充足的公共座位，同時設有專業輪滑者的表演。教練將在中午12點、下午2點和下午4點提供90分鐘的輪滑課程，並在每周三至周四的6點至8點提供兩個小時的課程。

市政廳社區福祉部執行主任艾弗溫（Tracy Everwine）表示，輪滑場是一個亮點，體現人們回歸公共生活的意願。「人們需要這樣的公共活動，在獨特且有趣的地方與其他人聯結。」

八輪教會創始人邁爾斯（David Miles）表示，這是舊金山戶外輪滑嶄新的一天，整個灣區的輪滑社區因此熱鬧起來。他表示，輪滑文化可以將人們與城市文化聯繫起來。

舊金山 租金 灣區

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