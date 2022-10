名人上館子 哪些金山餐廳常有特殊待遇？

名人在舊金山餐廳用餐經常享受各種特殊待遇與服務。(Getty Images)

名人在舊金山 餐廳用餐經常會享受到各種特殊待遇,例如祕密入口與特殊菜單。無論從米其林三星餐廳,還是一般餐館,相關禮儀與特別服務,都是對這些非常重要顧客的常規。不過,也並非每家餐廳都如此,也有些餐廳並未給名人特殊待遇,所有人必須按照規定排隊。

餐廳「Waterbar」營運人希特尼克(Pete Sittnick)透露,特別待遇通常從來自旅館禮賓部或明星隨行人員電話預訂開始。這家位在Embarcadero的海濱海鮮餐廳,經常有明星客人來訪,有些名人對想坐在哪裡有非常具體要求,通常需要有私人空間,除了餐廳服務人員,沒人可拍照或與其互動。

在中國城,「China Live」行政主廚George Chen經常讓名人顧客坐在私人房間,在私密角落遠離一般客人的眼睛與手機鏡頭。他曾接待過Lady Gaga 、Stevie Wonder等人。楊紫瓊、吳珊卓今年5月參加舊金山卡斯楚劇院放映「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),之後來到餐廳,在尚未完工且未開放的屋頂平台拍照。

名人也慣於從後門入口進入餐廳,這讓他們感到自己特別。「Tosca Cafe」共同擁有人溫伯格(Anna Weinberg)在這家位在北灘的餐廳私人宴客廳,接待過Lady Gaga與球星Lebron James,讓司機停在餐廳後面。舊金山市長布里德與眾議院議長裴洛西,也是餐廳常客,波洛西更經常來用晚餐,「我們為她準備特別義大利 麵,稱作Pasta Pelosi。」是用義大利瓜條取代傳統義大利麵條。

名人「特權」 但非每家都能如願

不過,也不是每位明星都能獲得想要的需求。泰國餐廳「Kin Khao and Nari」的主廚Pim Techamuanvivit表示,她無法神奇地創造一個私人空間,通常僅會簡單地將名人與隨行人員安排在較大桌子。

舊金山華盛頓廣場「Mama's」餐廳自1951年以來,一直在北灘生意鼎盛,也可以看到演員蘭卡斯特(Burt Lancaster)、喜劇演員艾米舒默(Amy Schumer)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)排隊等待早午餐,老闆兼廚師Michael Sanchez Jr.表示,每人都需要排隊,無論你是誰。他只有一次讓人越界,一個朋友想帶一位特別客人來,原來是名主持人希克雷斯(Ryan Seacrest),兩人直接走進餐廳。