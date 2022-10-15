名人上館子 哪些金山餐廳常有特殊待遇？

名人在舊金山餐廳用餐經常享受各種特殊待遇與服務。(Getty Images)

名人在舊金山 餐廳用餐經常會享受到各種特殊待遇，例如祕密入口與特殊菜單。無論從米其林三星餐廳，還是一般餐館，相關禮儀與特別服務，都是對這些非常重要顧客的常規。不過，也並非每家餐廳都如此，也有些餐廳並未給名人特殊待遇，所有人必須按照規定排隊。

餐廳「Waterbar」營運人希特尼克(Pete Sittnick)透露，特別待遇通常從來自旅館禮賓部或明星隨行人員電話預訂開始。這家位在Embarcadero的海濱海鮮餐廳，經常有明星客人來訪，有些名人對想坐在哪裡有非常具體要求，通常需要有私人空間，除了餐廳服務人員，沒人可拍照或與其互動。

在中國城，「China Live」行政主廚George Chen經常讓名人顧客坐在私人房間，在私密角落遠離一般客人的眼睛與手機鏡頭。他曾接待過Lady Gaga 、Stevie Wonder等人。楊紫瓊、吳珊卓今年5月參加舊金山卡斯楚劇院放映「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)，之後來到餐廳，在尚未完工且未開放的屋頂平台拍照。

名人也慣於從後門入口進入餐廳，這讓他們感到自己特別。「Tosca Cafe」共同擁有人溫伯格(Anna Weinberg)在這家位在北灘的餐廳私人宴客廳，接待過Lady Gaga與球星Lebron James，讓司機停在餐廳後面。舊金山市長布里德與眾議院議長裴洛西，也是餐廳常客，波洛西更經常來用晚餐，「我們為她準備特別義大利 麵，稱作Pasta Pelosi。」是用義大利瓜條取代傳統義大利麵條。

名人「特權」 但非每家都能如願

不過，也不是每位明星都能獲得想要的需求。泰國餐廳「Kin Khao and Nari」的主廚Pim Techamuanvivit表示，她無法神奇地創造一個私人空間，通常僅會簡單地將名人與隨行人員安排在較大桌子。

舊金山華盛頓廣場「Mama's」餐廳自1951年以來，一直在北灘生意鼎盛，也可以看到演員蘭卡斯特(Burt Lancaster)、喜劇演員艾米舒默(Amy Schumer)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)排隊等待早午餐，老闆兼廚師Michael Sanchez Jr.表示，每人都需要排隊，無論你是誰。他只有一次讓人越界，一個朋友想帶一位特別客人來，原來是名主持人希克雷斯(Ryan Seacrest)，兩人直接走進餐廳。