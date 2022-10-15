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陳詩敏、馬兆明 日落區宣傳可負擔房E提案

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市議員陳詩敏(中)、馬兆明(右)來到日落區商圈，宣傳E提案。（利澤鏗提供）
舊金山市議員陳詩敏(中)、馬兆明(右)來到日落區商圈，宣傳E提案。（利澤鏗提供）

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)、馬兆明(Gordon Mar)14日上午到日落區Taraval街商圈，拜訪商家及民眾宣傳有關建造可負擔住房的E提案，並為馬兆明連任選舉造勢。

11月選舉中有兩件有關可負擔住房的提案，分別是由市長布里德(London Breed)支持的D提案，以及由陳詩敏提出、大多數市議會成員支持的E提案；兩項提案都將大幅度簡化可負擔住房項目的審批程序，但在申請者收入門檻標準，以及可負擔單元最低占比要求等細節上，存在差異。

馬兆明表示，以往居民會因為價格相對便宜選擇搬到日落區，但這種情形不再有，很多居民根本無法負擔舊金山西區的房屋價格，E提案能夠幫助舊金山居民獲得更多可負擔房屋的機會，所以大家必須支持。

陳詩敏表示，E提案真正讓大眾受惠，幫助華裔居民；「E提案不單是長遠解決舊金山住房問題，對城市經濟也有幫助。」陳詩敏說，「如果租金占居民日常支出過高，便沒有多餘的錢去消費，無法帶動經濟。相比於其他可負擔房屋的提案，E提案可以真正為勞工、華人帶來益處，希望選民不要被誤導。」

根據舊金山紀事報的報導，布里德在過去三年內曾三次向市議會申請，將類似的可負擔住房提案列入選票，但在被接連否決後，她與支持者收集了8萬個簽名，最終被寫入11月的選票中。隨後，市議會也推出相似的E提案。

E提案的支持者認為，市長的方案不會創造真正的可負擔住房，因為其便利了針對高收入群體的住房項目。而支持D提案一方認為，陳詩敏的方案對可負擔住房的數量要求過高，致使住房項目在經濟上不划算，建造可能性較低。

以數據為例，若計畫建造100個住房單元，在E提案的要求下，可負擔單元至少占30個單元，而D提案要求25個單元。若兩項提案都得到通過，則獲得最高票數的提案勝出。

華協中心行政主任楊重賢指出，E提案起草人來自社區可負擔房屋界，長期了解華人社區所面臨的住房需求和可負擔房屋發展商面對的困難。如果D提案通過，所謂的可負擔房屋都不是真正可負擔，比如2睡房租金高達4200元。D提案針對的對象並不是一般華人勞工家庭及長者可負擔的。

華協中心表示，D提案也將會簡化可負擔房屋的審批程序，但會簡化家庭平均收入不超過地區中位數收入(AMI)120%的可負擔房屋項目；而且這些簡化審批流程可以應用於其他類型的住房項目。E提案將會提供更多可負擔房屋單位數量及申請機會，以及加快項目發展時間。

舊金山市議員馬兆明(左)到日落區商圈宣傳E提案。（利澤鏗提供）
舊金山市議員馬兆明(左)到日落區商圈宣傳E提案。（利澤鏗提供）

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