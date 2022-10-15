解決學生住房難 舊金山州大獲撥1.16億

丁右立表示，未來三年加州將持續撥款40億元支持高等學府。（記者王子涵／攝影）

因疫情 影響，全美公立學校正經歷前所未有的招生難困局，不少學校因資金短缺等壓力被迫關閉。疫情復甦之際，在提高入學率的同時，改善校園環境，尤其是增加可負擔校舍成為教改重點之一。州預算委員會主席丁右立(Phil Ting)14日宣布，撥款1.16億資助舊金山 州立大學(SFSU)建設新的學生校舍。

6層高的新校舍將建在校區西部，為大一新生提供750張床鋪，其中包括食堂、學習區域、會議區以及學生健康中心。1.16億元的州撥款將支付工程費的65%，剩餘的6300萬元將由加州 州立大學收入債券提供。

「住房與遊民問題是舊金山最棘手問題，對學生來說也絕對是個麻煩。」丁右立說，「該工程為數百位大一新生提供可支付住房，進一步降低住房支出，所有舊金山州大的學生都會因此收益。」

州預算委員會主席丁右立（左）、舊金山州大校長馬霍尼（右）。（記者王子涵／攝影）

截止2022年秋季，有4107位學生入住校園，創下校史新高，但仍有1600學生在申請校舍的等待名單中。

新校舍將建在校區西部的草坪上。（記者王子涵／攝影）

丁右立補充，未來三年，加州將持續撥款40億元支持高等學府；「學生在學校的經歷不僅局限於教室，還在於校園生活；一些學生十分艱難尋找一處可負擔的住處，從而耽誤了學業。」丁右立說。

另外一項250萬元撥款，還將幫助學校翻新學生服務中心，成為跨文化中心；該中心將提供學生活動、社區交流的空間。目前學校亞太裔、非裔、拉丁裔等學生組織各自擁有多間宿舍進行活動，翻修後會將其集中在統一區域，為校舍騰出空間。

校長馬霍尼(Lynn Mahoney)表示，舊金山州大是全美高校中多樣化排名前五的學校。「跨文化中心將幫助學生在未來獲得成功。」馬霍尼說，「這將豐富學生的校園體驗，更多具有不同背景的學生社團將在這裡相互學習和合作。」