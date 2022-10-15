僑民返台投票 留意選舉資格

邊境解封後更多僑民在思考返台投票的可能，但須留意投票資格，避免白跑一趟。（記者李榮／攝影）

台灣的2022縣市長選舉（九合一選舉）將於11月26日登場，今年除了縣市長選情激烈，被視為2024總統大選的前哨戰以外，另外還有「18歲公民權」的複決案，很受矚目。由於選情激烈，加上台灣已放寬防疫與隔離規定，許多僑胞在思考返台投票 的可能。不過，舊金山 經文處提醒，僑胞要留意戶籍與投票資格，並且必須持中華民國 護照或入國證明書入境台灣，才得以投票。

舊金山經文處表示，今年11月26日將舉行地方公職人員選舉投票，以及18歲公民權修憲複決公投。年紀在20歲以上、在台設有戶籍的僑胞如果希望返國投票，必須注意以下事項：一、已出境2年以上且戶籍被遷出者：依規定未被列入選舉人名冊中，無法參與本年投票。二、雖前已出境2年以上且戶籍被遷出，但已於今年7月26日前（含當日）辦理遷入戶籍者：得參與地方公職人員選舉。三、雖前已出境2年以上且戶籍被遷出，但已於本年5月26日前（含當日）辦理遷入者，得參與18歲公民權修憲複決公投。

舊金山經文處提醒僑胞，依照規定，必須持中華民國護照或入國證明書入境台灣，才能以國人身分申辦戶籍、健保、不動產、遺產、國民年金、投票等事宜。如果持外國護照（如美國護照）入境台灣，將無法辦理包括投票等事項。有關一般護照換發或辦理入國證明書之注意事項及下載申請表格，可參閱經文處網站說明：www.roc-taiwan.org/ussfo/post/179.html、www.roc-taiwan.org/ussfo/post/147.html。