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資深行銷人富吉 加入加州全保

記者李榮／灣區報導
富吉加入加州全保，支援加州全保推動保險，讓更多符合資格的民眾受惠。（加州全保提供）
富吉加入加州全保，支援加州全保推動保險，讓更多符合資格的民眾受惠。（加州全保提供）

加州全保」（Covered California）宣布，任命日裔的富吉（Craig Tomiyoshi）出任對外聯絡及對外事務處副總監。富吉在加入加州全保之前，已經於公共關係和市場營銷界有超過20年資歷，將協助該處總監格琳（Kelly Green）督導對外聯絡工作，同時支援加州全保推動保險，擴大政府所提供的保險安全網使用率。

富吉成長於加州、畢業於聖地牙哥大學。他在加入加州全保之前，任職於專門針對亞洲及太平洋島族裔美國民衆爲對象的行銷公司IW Group。過去十年來，富吉擔任該公司的消費者聯絡副總裁，代理的客戶包括凌志（Lexus）、麥當勞（McDonald's）、富國銀行（Wells Fargo）、The California Wellness基金會（The California Wellness Foundation）、加州公共衛生部（California Department of Public Health），及加州全保等。

富吉表示，自己能加入加州全保、支援該組織提供優質又容易負擔的醫療照護給需求最殷切的民衆，是非常榮幸的事情。他進一步說，加州全保過去10年來成就傲人，改善數百萬加州民衆的健康，已經深深撼動人心，「我希望運用我為各行各業及縱向市場從事對外聯絡工作所累積的經驗，以加州全保過去十年的成功爲基礎，幫助組織創造下一個成功的十年和更璀璨的未來。」

加州全保是加州的健康保險市場，民衆可在加州全保找到由知名品牌提供的可負擔健康保險保單。加州全保也是符合條件的個人依照收入比例領取財務補助以減輕保費負擔的唯一平台。消費者可比較各種健康保險保單，選擇最符合自己健康需求和預算的計畫。依照投保者的收入，某些消費者可能符合條件獲取保費低廉或甚至免保費的Medi-Cal（加州醫療補助，俗稱白卡保險計畫）。

事實上，加州全保是加州州政府中獨立的一部分，使命是讓健康保險市場符合加州消費者的需要。加州全保由加州州長和州議會指派的五人理事會負責監督。許多人不知道的是，加州全保是幫助加州居民選擇、購買健康保險的免費服務，而且有包括中文在內的多種語言，協助民眾選擇最適合他們的健保方案。此外，另一項亮點是，加州全保可以為民眾提供財務補助，據統計多數通過加州全保的投保者，都以低廉的價格獲得健康保險的保障。

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