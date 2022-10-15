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北美洲僑學界 視訊慶祝台灣光復節

記者李榮／密爾比達報導
北美洲僑學界將舉辦慶祝台灣光復節視訊大會。（記者李榮／攝影）
北美洲僑學界將舉辦慶祝台灣光復節視訊大會。（記者李榮／攝影）

每年的10月25日應是台灣的光復節，是中華民國政府認為台灣於1945年當日光復台灣，而制定的紀念節日。光復節在台灣早期屬於國定假日。不過，在政治的角力下，官方幾度調整，先是將光復節改為終戰紀念日，只紀念不放假。又到後來更是逐漸淡化、停止慶祝。

中華傳統文化協會、中國國民黨駐美總支部、北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會14日宣布，將與協辦的55個社團北美洲僑學界共同舉辦「北美洲僑學界將舉辦慶祝台灣光復節視訊大會」，希望藉由探討台灣光復節的歷史由來與背景，讓海內外國人、僑胞以及年輕人真正了解台灣光復的意義。

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主任委員鄭積森表示，北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會成立於2021年，創立後就舉辦「台灣光復節視訊大會」，效果非常成功，各界好評不斷。去年合辦單位有30多個團體，今年擴大舉辦下共有55個協辦單位，代表著更多人都希望一起闡明歷史，不被政治所操弄。

鄭積森指出，蔣中正委員長領導全民抗戰多年，對日抗戰期間軍民損失的財產與喪失性命難以估算，「這個仇恨不可以忘記！」然而，先前台灣在陳水扁時代，開始將10月25日改為「終戰紀念日」，定義為非假期。馬英九總統時雖然恢復光復節，但盛況不再。蔡英文政府上台後，又停止慶祝台灣光復紀念日，「我們在海外要推動正視歷史，讓大家了解光復節的由來與對日抗戰真相。」

中華傳統文化協會會長趙川三表示，此次演講題目「探討台灣光復節」，實際上的意義非常重大。畢竟，歷史絕對不可以扭曲、真相必須要完整還原。台灣是在清朝時割給日本，在八年抗戰後歸還給中華民國，可惜有執政者為了政治利益，讓許多年輕人都不了解歷史真相，導致對於未來沒有正確的判斷與看法。

中國國民黨駐美總支部常委楊崑山也說，戰後訂定10月25日為台灣光復節，就是希望民眾不能忘記台灣光復的意義，要每年慶祝，世世代代傳承、歷史不能遺忘。呼籲大家參加視訊大會，了解抗戰的真相。

北美洲僑學界慶祝台灣光復節視訊大會時間：10月23日（周日）下午二時。地點：線上舉行。Zoom ID: 847 9180 9418。Passcode:1025

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