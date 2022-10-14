謝安宜打擊毒品 重罪起訴嫌犯 公辯律師辦公室質疑
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）宣布，以持有、意圖販售毒品芬太尼、冰毒、可卡因等重罪，起訴嫌犯拉莫斯（Miguel Ramos）。謝安宜表示，警方查獲拉莫斯持有的芬太尼劑量足以致死150萬人，約舊金山人口的兩倍。
24歲的拉莫斯於8日凌晨在田德隆區被舊金山警方抓捕。據副警長維斯瓦尼（Raj Vaswani）表示，拉莫斯因持槍威脅一名女性被警方調查，隨後警員在其身上發現約1000元現金，約八磅各類毒品，其中絕大多數為芬太尼。
「這是粉色的芬太尼藥片，將如此大量的毒品從社區街頭清除，是在拯救生命。」維斯瓦尼說。
地檢處認為，拉莫斯是為低級別毒販提供毒品；地檢處將尋求將拉莫斯審前羈押，以打擊街頭毒品交易網絡。
「考慮到他給公共安全所帶來的隱患，他不應該在案件審理期間再出現在街頭。」謝安宜12日說。
自市長布里德（London Breed）5日在舊金山警局總部重申打擊毒品犯罪的急迫性後，警局及地檢處採取更激進的方式逮捕和起訴。對於拉莫斯案，布里德表示，這是舊金山居民應得的犯罪問責，這體現本市公共安全機構持續穩定的工作，將致命毒品芬太尼趕出街道。
然而，激進的治毒政策也遇到部分批評的聲音。舊金山公辯律師辦公室表示，謝安宜的努力並不會奏效。
公辯律師拉朱（Mano Raju）表示，將提供毒品的人定罪不會減少對毒品需求。他的辦公室主張，對吸毒者提供成癮治療，支持可負擔性住房等。
謝安宜在13日回應道，她相信並承認，治療與服務是解決露天毒品交易以及毒品過量致死的解決方案之一，但問責和加強執法也是必要的。「我們必須兩者兼施，以拯救生命，提高民眾和商業的生活質量。」謝安宜說。
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