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佩斯金、朱嘉文宣傳B提案：通過可省600萬

記者王子涵／舊金山報導
佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）到華埠宣傳B提案，指提案若通過可節省600萬元。（記者王子涵/攝影）
佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）到華埠宣傳B提案，指提案若通過可節省600萬元。（記者王子涵/攝影）

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）與市行政官朱嘉文（Carmen Chu）13日再次到華埠宣傳B提案，反對將舊金山工務局（Department of Public Works）拆分成兩個部門。根據計算，B提案若通過，所節省的600萬元，相當於每年多聘用50名清潔工、48名園丁、40名園藝師或50輛垃圾車。

受前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru）貪污醜聞影響，2020年通過的B提案將工務局拆分成兩大部門，新成立的部門獨立負責市區街道清潔。佩斯金曾表示，分拆的決定是官僚主義，僅前兩年就花費超600萬元，且未用於街道清潔工作。

「我們反應過度了。」佩斯金說，「拆分導致行政工作的重疊、多餘的人力，以及毫無意義的審計工作，讓市府部門的工作效率降低。」

一名獨立的市審計官的分析指出，工務局分拆的前兩年將花費超過600萬元，且未來每一年都會花費超過1000萬元。1000萬元相當於83名清潔工、80名園丁、83輛一頓載量垃圾車的支出。

朱嘉文表示，節省下來的經費將用於社區，幫助老年群體，支持住房計畫；「我曾也是一名小商業主，我們不會花費多餘的1元在審計上，或雇用一名多餘的會計，而這就是市府即將要做的。」朱嘉文解釋道，「太多的事情需要資助，而不是官僚主義。」

佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）到華埠宣傳B提案，指提案若通過可節省600萬元...
佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）到華埠宣傳B提案，指提案若通過可節省600萬元。（記者王子涵/攝影）

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