允許警局獲取實時監控錄像提案 警察委員會討論

舊金山警察委員會商討警局獲取實時監控立法。（記者張曼琳/截屏）

今年年中由舊金山 市長布里德（London Breed）提出允許警局獲取實時監控錄像，以支持和協助犯罪調查的舊金山行政令19B（SF Admin 19B)，也稱「非城市實體監控攝像機政策條例」的立法程序仍在進行中。

12日晚間，該條例由警局職員斯蒂夫斯（Asjia Steeves）在舊金山警察 委員會上提出；「非城市實體監控攝像機政策條例」旨在允許警局獲取非公共場所的實時監控畫面，獲取的監控片段可用作證據，幫助案件偵查和後續起訴程序。在現行法律下，除非情況危殆、造成嚴重傷害或死亡，禁止舊金山警局取得任何第三方擁有或運作的實時監控畫面。

最新提出的監控政策條例，將明確規定警方如何獲取和獲取後的使用規範，包括警方限權僅用於人口聚集，或其他造成嚴重危害公共安全期間，用於部署警務人員；或在特定刑事調查過程中，如高於隊長級別警員以書面形式確認犯罪活動的可靠信息，並要求進行實時監控，以推進該刑事調查。

同時，條例還要求警方在獲取監控錄像後的24小時內停止實時監控；警方也不得使用任何電子設備（包括隨身攜帶的相機或手機）記錄或複製實時監控。另外，條例也要求相關的警局季度報告內容，將包括實時監控操作數字、部門運營成本（包括警員工作時間）、隊長級批准、拒絕紀錄和理由、與實時監測相關的案件處理，以及前一個月和後一個的犯罪統計數據。

斯蒂夫斯也在會上提供與報告相關的人口普查地區，上面標注的地區和案件數字等信息。

斯蒂夫斯坦言，該條例提出後居民對此也頗有疑慮；例如，有人認為監控不能阻止犯罪，對人臉識別技術侵犯隱私 等。對此她表示，在條例中有面部識別禁令，並為可能會帶來的種族差異和警員的濫用設置相應的界線。