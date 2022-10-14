我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

允許警局獲取實時監控錄像提案 警察委員會討論

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山警察委員會商討警局獲取實時監控立法。（記者張曼琳/截屏）
舊金山警察委員會商討警局獲取實時監控立法。（記者張曼琳/截屏）

今年年中由舊金山市長布里德（London Breed）提出允許警局獲取實時監控錄像，以支持和協助犯罪調查的舊金山行政令19B（SF Admin 19B)，也稱「非城市實體監控攝像機政策條例」的立法程序仍在進行中。

12日晚間，該條例由警局職員斯蒂夫斯（Asjia Steeves）在舊金山警察委員會上提出；「非城市實體監控攝像機政策條例」旨在允許警局獲取非公共場所的實時監控畫面，獲取的監控片段可用作證據，幫助案件偵查和後續起訴程序。在現行法律下，除非情況危殆、造成嚴重傷害或死亡，禁止舊金山警局取得任何第三方擁有或運作的實時監控畫面。

最新提出的監控政策條例，將明確規定警方如何獲取和獲取後的使用規範，包括警方限權僅用於人口聚集，或其他造成嚴重危害公共安全期間，用於部署警務人員；或在特定刑事調查過程中，如高於隊長級別警員以書面形式確認犯罪活動的可靠信息，並要求進行實時監控，以推進該刑事調查。

同時，條例還要求警方在獲取監控錄像後的24小時內停止實時監控；警方也不得使用任何電子設備（包括隨身攜帶的相機或手機）記錄或複製實時監控。另外，條例也要求相關的警局季度報告內容，將包括實時監控操作數字、部門運營成本（包括警員工作時間）、隊長級批准、拒絕紀錄和理由、與實時監測相關的案件處理，以及前一個月和後一個的犯罪統計數據。

斯蒂夫斯也在會上提供與報告相關的人口普查地區，上面標注的地區和案件數字等信息。

斯蒂夫斯坦言，該條例提出後居民對此也頗有疑慮；例如，有人認為監控不能阻止犯罪，對人臉識別技術侵犯隱私等。對此她表示，在條例中有面部識別禁令，並為可能會帶來的種族差異和警員的濫用設置相應的界線。

在斯蒂夫斯介紹後，引發多位警察委員的廣泛討論，尤其在涉及隱私、族裔平等、人權等方面。警察委員會主席埃利亞斯（Cindy Elias）表示，最重要的是想明確防止種族差異和警員濫用的規定。

斯蒂夫斯在會上提供與報告相關的人口普查地區，標注地區和案件數字等信息。（記者張曼...
斯蒂夫斯在會上提供與報告相關的人口普查地區，標注地區和案件數字等信息。（記者張曼琳/截屏）

舊金山 警察 隱私

上一則

監獄受傷案 聖縣警局拒調查遭批

下一則

改善殘障通道法通過 李天明獲肯定

延伸閱讀

布里德逼簽辭職信風波 潘正義、陳詩敏、盧凱麗質詢

布里德逼簽辭職信風波 潘正義、陳詩敏、盧凱麗質詢
市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販

市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販
布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨
舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避
慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18
富裕人士出走，導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images) 

有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

2022-10-08 02:10

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票