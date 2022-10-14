加州參議員威善高：D提案 解決金山住房危機唯一辦法

威善高稱，D提案是解決舊金山住房危機的唯一辦法。（記者李怡／攝影）

加州 參議員威善高13日召開線上答疑記者會，以向民眾說明為何要支持D提案，來解決舊金山 的住房危機。

記者會是繼12日威善高聯合舊金山聯合學區教委徐安和多位民選官員在華埠花園角廣場舉辦集會，呼籲大家支持D提案、反對E提案之後，又一次說明會議。威善高表示，D提案可以簡化建設可負擔住房的流程與手續，加快可負擔房屋建設進程。

威善高在回答記者問時表示，D提案將使中低收入 和中等收入的舊金山居民和公立學校教師能夠更快、更輕鬆地得到住房，也是唯一一項為建築工人、教師和電工等中低收入工人加快建造急需的經濟適用房的政策，是唯一消除官僚與政治障礙的措施。D提案要求建築商向建築工人支付工資及其家人的醫療保健費用。

徐安在花園角表示，自己獲得任命擔任教委的三個月以來，一直在努力影響舊金山市校區，使其走上正確的道路，以便校區可以專注於學生的學習成果。

她強調，其中最重要的部分是留住教師，教師是提升學生成績的關鍵；若教師擔心獲得報酬太低，或擔心找不到負擔得起的住房，或者他們每天必須開車三個小時來上班，就不能專注於教學。所以，應該簡化房屋審批流程，以便建造更多的教師住房，真正照顧到老師，D提案是解決問題的關鍵。

威善高表示，自己擔任州參議會社區住房委員會主席，瞭解到D提案才能真正快速解決可負擔房屋的發展進程。讓基礎勞工有地方住，不用長途通勤。威善高指出，儘管他在州參議會全力推動可負擔房屋的發展進程，但也必須要依賴於各縣市當地社區參與並落實到當地的政策上。

威善高指出，支持D提案，並且反對E提案的目的，就是要讓舊金山市重回正軌，減少建造經濟適用房繁瑣的審批流程，加速建造更多可負擔住房。

他說，舊金山市有很多人因為負擔不起高昂的房價或租金而不得不離開。且目前舊金山的住房環境非常擁擠，那些因無法負擔住房成本而離開舊金山的人們，正在影響著這個城市的經濟復甦，或會造成更深遠的消極的影響。