史丹福大學爆性侵 學生恐慌

史丹福大學過去兩個月來發生了兩起明目張膽的強暴案，引起校園內女性的恐慌。（美聯社）

一名女性7日下午在史丹福大學 辦公室工作時，被一名男子強行拖到大樓地下室強暴。

近兩個月前，另一名女性在光天化日下，在史丹福大學宿舍附近一個停車場被人綁架，被帶到廁所強暴。

這兩起強暴案加上校方沒有提供關於案件的訊息，引起史丹福大學校園內女性的恐慌，促使學生和教職員大聲疾呼，是否能採取更多措施來保護女性在校園中的安全。

無論是史丹福大學校長、教務長、公關團隊，或是校園公共安全局，都沒有應要求提供這兩起案件的具體細節，包括這兩起案件之間是否有關聯。

18歲的史丹福大一新生諾瓦（Trish Nova）說：「我非常害怕，因為這種事可能發生在任何人身上，而且全天候戒備讓人感到筋疲力盡。」

本周接受媒體採訪的其他十多名學生也表達了相同的憂慮，許多人已經在社群媒體 上抒發他們對案件的震驚和沮喪。由於這兩起案件都發生在大白天，而且沒有逮捕到嫌犯，加劇了人們的恐懼。

21歲的大四學生艾倫（Ray Alhum）說：「我已不再相信史丹福是一個安全的校園。」她表示，她已經停止在夜晚跑步，現在經常坐Uber穿過校園代替步行。

史丹福性暴力防制人士表示，他們經常收到住在宿舍或參加派對的女性在校園內遭到襲擊的報案，但最近這兩起強暴案因其明目張膽和暴力的本質，特別受到關注。

第一起案件發生在8月9日下午約5時，一名女性被一名身分不明的男子從韋伯大樓（Wilbur Hall）附近的停車場抓走，帶到廁所強暴。受害者表示，她曾經在校園裡見過這名男子。

第二起案件發生在10月7日中午約12時30分，一名男子走進一個校園辦公室，把正在工作的一名女性拖到地下室強暴。

這兩名受害者都沒有向校園保安官員報案，也拒絕向公共安全局說明事發經過。公共安全局承認，他們沒有這兩起案件的細節，包括事發的確切地點。

史丹福大學法學院教授道柏（Michele Dauber）表示，這兩名受害者不願與警方合作並不讓人驚訝，因為校方向來沒有積極處理性侵 指控、追究嫌犯責任，因此對受害女性造成寒蟬效應。

道柏指出，史丹福大學2019年委託進行的一項調查發現，在史丹福就讀至少四年的大學部女學生當中，近四成的人都經歷過非自願的性接觸。但大多數人都決定不向校方求助。

道柏說：「雖然我不能確定這兩起案件的受害者為何不向校方報案，但我可以告訴你，史丹福收集的統計數據反映出，基本上沒有性侵受害者向校方報案，因此，這兩名受害者不報案並不出奇。」

道柏還說：「這個大學長期以來一直沒有認真對待過這個問題，這個問題需要大家同心協力把它視為優先事項。」

這兩起案件發生後，公共安全局發言人表示已經加強了校園巡邏，校方也發出聲明希望知情者提供訊息，但幾乎沒有提供任何關於案件本身的訊息，只建議「採取措施保障你的人身安全」。