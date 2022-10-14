我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

史丹福大學爆性侵 學生恐慌

編譯組／灣區13日電
史丹福大學過去兩個月來發生了兩起明目張膽的強暴案，引起校園內女性的恐慌。（美聯社）
史丹福大學過去兩個月來發生了兩起明目張膽的強暴案，引起校園內女性的恐慌。（美聯社）

一名女性7日下午在史丹福大學辦公室工作時，被一名男子強行拖到大樓地下室強暴。

近兩個月前，另一名女性在光天化日下，在史丹福大學宿舍附近一個停車場被人綁架，被帶到廁所強暴。

這兩起強暴案加上校方沒有提供關於案件的訊息，引起史丹福大學校園內女性的恐慌，促使學生和教職員大聲疾呼，是否能採取更多措施來保護女性在校園中的安全。

無論是史丹福大學校長、教務長、公關團隊，或是校園公共安全局，都沒有應要求提供這兩起案件的具體細節，包括這兩起案件之間是否有關聯。

18歲的史丹福大一新生諾瓦（Trish Nova）說：「我非常害怕，因為這種事可能發生在任何人身上，而且全天候戒備讓人感到筋疲力盡。」

本周接受媒體採訪的其他十多名學生也表達了相同的憂慮，許多人已經在社群媒體上抒發他們對案件的震驚和沮喪。由於這兩起案件都發生在大白天，而且沒有逮捕到嫌犯，加劇了人們的恐懼。

21歲的大四學生艾倫（Ray Alhum）說：「我已不再相信史丹福是一個安全的校園。」她表示，她已經停止在夜晚跑步，現在經常坐Uber穿過校園代替步行。

史丹福性暴力防制人士表示，他們經常收到住在宿舍或參加派對的女性在校園內遭到襲擊的報案，但最近這兩起強暴案因其明目張膽和暴力的本質，特別受到關注。

第一起案件發生在8月9日下午約5時，一名女性被一名身分不明的男子從韋伯大樓（Wilbur Hall）附近的停車場抓走，帶到廁所強暴。受害者表示，她曾經在校園裡見過這名男子。

第二起案件發生在10月7日中午約12時30分，一名男子走進一個校園辦公室，把正在工作的一名女性拖到地下室強暴。

這兩名受害者都沒有向校園保安官員報案，也拒絕向公共安全局說明事發經過。公共安全局承認，他們沒有這兩起案件的細節，包括事發的確切地點。

史丹福大學法學院教授道柏（Michele Dauber）表示，這兩名受害者不願與警方合作並不讓人驚訝，因為校方向來沒有積極處理性侵指控、追究嫌犯責任，因此對受害女性造成寒蟬效應。

道柏指出，史丹福大學2019年委託進行的一項調查發現，在史丹福就讀至少四年的大學部女學生當中，近四成的人都經歷過非自願的性接觸。但大多數人都決定不向校方求助。

道柏說：「雖然我不能確定這兩起案件的受害者為何不向校方報案，但我可以告訴你，史丹福收集的統計數據反映出，基本上沒有性侵受害者向校方報案，因此，這兩名受害者不報案並不出奇。」

道柏還說：「這個大學長期以來一直沒有認真對待過這個問題，這個問題需要大家同心協力把它視為優先事項。」

這兩起案件發生後，公共安全局發言人表示已經加強了校園巡邏，校方也發出聲明希望知情者提供訊息，但幾乎沒有提供任何關於案件本身的訊息，只建議「採取措施保障你的人身安全」。

史丹福大學 性侵 社群媒體

上一則

改善殘障通道法通過 李天明獲肯定

下一則

佩斯金、朱嘉文宣傳B提案：通過可省600萬

延伸閱讀

類人腦細胞成功植入幼鼠腦部 史丹福研究觀察人腦發展

類人腦細胞成功植入幼鼠腦部 史丹福研究觀察人腦發展
氣候變化導致人口遷徙 芝目標減碳62%因應

氣候變化導致人口遷徙 芝目標減碳62%因應
男持械強擄14歲女 公園性侵

男持械強擄14歲女 公園性侵
「鬧大就殺你」 榊英雄性侵4女星毀17年婚

「鬧大就殺你」 榊英雄性侵4女星毀17年婚
史丹福數據科學家 為醫療保健的公平創建AI

史丹福數據科學家 為醫療保健的公平創建AI

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18
富裕人士出走，導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images) 

有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

2022-10-08 02:10

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票