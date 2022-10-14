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聖他克拉拉縣北部 將建新山谷健康中心

記者陳爍嘉／聖荷西報導
蘇亞雷斯在新聞發布會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
蘇亞雷斯在新聞發布會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

一個新的山谷健康中心將在2024年秋季開始，為北聖他克拉拉縣的山景城和巴洛阿圖區域居民提供全方位的初級醫療保健服務。這些服務將是聖縣醫療保健系統，聖他克拉拉谷醫療保健（Stanta Clara Valley Health Care）的一部分。

這個山谷健康中心占地2萬4500平方呎，將為居民提供初級保健、心理健康、婦產科、兒科、影像和緊急護理服務。另外健康中心還設置了實驗室、患者檢查室、充足的病患諮詢空間，以及一個獨立的藥房。

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）支持在北縣建立全方位服務衛生中心。他表示，社區是絕對的贏家。北縣的縣初級保健診所將使人們更容易在需要的地方獲得所需的護理。新診所確保在位於山景城和巴洛阿圖邊界的北縣提供負擔得起的、可獲得的預防性醫療保健服務。

聖他克拉拉谷醫療保健中心的初級保健醫療主任蘇亞雷斯（Angela Suarez）表示：「聖他克拉拉縣擁有多樣的種族，我們的多語種和多文化工作人員將提供讓患者賓至如歸的環境，就像在我們其他山谷健康中心一樣」。了解病患的背景，用他們的母語進行交流，可以更有效地向他們解釋預防性篩查對保持健康的重要性，還能更清楚地了解到患者的需求，以使護理團隊能夠提供準確的服務。

根據聖縣提供的資料，聖他克拉拉縣醫療保健系統是一個綜合醫療保健系統，包括聖克拉拉谷醫療保健的三家公立醫院和一系列健康中心和診所、行為健康服務部、公共衛生部、緊急醫療服務 (EMS)、監護健康服務和山谷健康計畫，致力於改善聖他克拉拉縣180萬居民的健康。

聖他克拉拉縣衛生系統是加州第二大的縣屬衛生醫療系統。除了聖荷西的O'Connor醫院和聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center），以及吉爾洛（Gilroy）的聖路易斯地區醫院(St. Louise Regional Hospital)，聖他克拉拉谷醫療保健在整個聖他克拉拉縣運營13個山谷健康中心。

縣議員史密提恩在新聞發布會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
縣議員史密提恩在新聞發布會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

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