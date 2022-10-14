我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

改善殘障通道法通過 李天明獲肯定

記者熊移山／聖荷西報導
市長李卡多(左)感謝州眾議員李天明(右)能提出AB 2164法案造福社會。(記者熊移山／攝影)
市長李卡多(左)感謝州眾議員李天明(右)能提出AB 2164法案造福社會。(記者熊移山／攝影)

今年3月由華裔加州眾議員李天明（Alex Lee）提出的AB 2164法案-殘疾人通道：認證通道專家計畫 (Disability access: certified access specialist program)，在9月底已經由州長紐森簽署通過。10月13日聖荷西市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日(Disability Awareness Day)，市長李卡多特別邀請李天明到場，將這一好消息正式公布給民眾。

AB 2164這項法案的起因，是加州數百家小型商家因為店內通道和無障礙設施問題，被起訴違反殘障人士法案（Americans with Disabilities），因而讓每個店家損失數萬元和解或是訴訟費用。

李天明提出的法案是從現有的殘疾通道和教育循環基金(Disability Access and Education Revolving Fund簡稱 DAERF)拿出部分基金，來協助小型商家改善店內無障礙設施。李天明在會場上表示，這是雙贏的法案，不僅讓這些小型店家能合乎聯邦法規繼續生存下去，也讓行動不便的殘疾人士更能安心的去每一個店家消費。

李天明進一步解釋，DAERF是加州每位商家申請或更新使用執照要繳交一筆四元的費用，原本就是用於協助殘疾人士的社會福利。但是因為基金使用限制門檻很高，所以多數市府單位都有餘額。為此州政府原本計畫從2024年起將徵收費用修改為一元，AB 2164法案則是將徵收費用持續保持四元，用於補助商家修繕店內無障礙設施。以聖荷西為例，在法案通過後已經核准部分商家的申請案，最高無償補助8000元。

活動現場每位來賓致詞，都感謝李天明能在不增加預算的前提下為民服務、造福社會。

活動主辦人，副市長瓊斯（Chappie Jones）也與聖安德列斯地區中心和聖他克拉拉山谷醫療中心合作，通過免費資源博覽會、藝術展示、現場音樂、輪椅籃球，服務殘疾人士更了解社會上有哪些資源可以協助他們。

13日聖荷西市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日，現場有數十個攤位服務殘疾人士，更...
13日聖荷西市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日，現場有數十個攤位服務殘疾人士，更了解社會上有哪些資源可以協助他們。(記者熊移山／攝影)

加州 聖荷西 紐森

上一則

允許警局獲取實時監控錄像提案 警察委員會討論

下一則

史丹福大學爆性侵 學生恐慌

延伸閱讀

加州首創地震警示系統 防範地震很有效

加州首創地震警示系統 防範地震很有效
加州改善殘障通道法通過 華裔眾議員李天明獲肯定

加州改善殘障通道法通過 華裔眾議員李天明獲肯定
女性用品價更高 加州新法禁商家賺粉紅稅 停止性別歧視

女性用品價更高 加州新法禁商家賺粉紅稅 停止性別歧視
紐約市議會通過「兒童托育普及法」 冠全美

紐約市議會通過「兒童托育普及法」 冠全美
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18
富裕人士出走，導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images) 

有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

2022-10-08 02:10

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票