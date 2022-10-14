改善殘障通道法通過 李天明獲肯定
今年3月由華裔加州眾議員李天明（Alex Lee）提出的AB 2164法案-殘疾人通道：認證通道專家計畫 (Disability access: certified access specialist program)，在9月底已經由州長紐森簽署通過。10月13日聖荷西市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日(Disability Awareness Day)，市長李卡多特別邀請李天明到場，將這一好消息正式公布給民眾。
AB 2164這項法案的起因，是加州數百家小型商家因為店內通道和無障礙設施問題，被起訴違反殘障人士法案（Americans with Disabilities），因而讓每個店家損失數萬元和解或是訴訟費用。
李天明提出的法案是從現有的殘疾通道和教育循環基金(Disability Access and Education Revolving Fund簡稱 DAERF)拿出部分基金，來協助小型商家改善店內無障礙設施。李天明在會場上表示，這是雙贏的法案，不僅讓這些小型店家能合乎聯邦法規繼續生存下去，也讓行動不便的殘疾人士更能安心的去每一個店家消費。
李天明進一步解釋，DAERF是加州每位商家申請或更新使用執照要繳交一筆四元的費用，原本就是用於協助殘疾人士的社會福利。但是因為基金使用限制門檻很高，所以多數市府單位都有餘額。為此州政府原本計畫從2024年起將徵收費用修改為一元，AB 2164法案則是將徵收費用持續保持四元，用於補助商家修繕店內無障礙設施。以聖荷西為例，在法案通過後已經核准部分商家的申請案，最高無償補助8000元。
活動現場每位來賓致詞，都感謝李天明能在不增加預算的前提下為民服務、造福社會。
活動主辦人，副市長瓊斯（Chappie Jones）也與聖安德列斯地區中心和聖他克拉拉山谷醫療中心合作，通過免費資源博覽會、藝術展示、現場音樂、輪椅籃球，服務殘疾人士更了解社會上有哪些資源可以協助他們。
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