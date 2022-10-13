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期中選舉 金山市政廳選務中心開放 選務處籲積極投票

記者李怡／舊金山報導
舊金山市政廳選務中心已開放，即日起即可前往投票。（記者李怡╱攝影）
舊金山市政廳選務中心已開放，即日起即可前往投票。（記者李怡╱攝影）

自本周起，舊金山選民可親自來到市政廳為即將到來的11月8日選舉投票。選票會以郵寄的方式寄給所有已登記選民，本周起選票就陸續送達選民的郵箱。市政廳選務處投票中心12日向選民開放，但到現場投票的人數並不多。選務處提醒民眾積極投票，即日起即可到市府投票。

記者向多位選民了解還未遞交或投遞選票的原因，多數認為現在寄出或是親身投遞選票還為時尚早。且今年舊金山選舉的提案眾多，需要花時間與精力來仔細研究和了解。還有選民認為，民選官員會運用最後一個月的時間進行競選衝刺，也想看看候選人們會有什麼樣的舉措。部分選民認為，已經習慣在最後一周或是當天投票才有儀式感。

選務局局長安茲(John Arntz)介紹，因選務中心剛剛開放，還未有很多人知道，目前還沒有出現排隊投票現象。民眾也可到市政廳領取選票並投票，全程只需不到半小時。且現場會有志願者工作人員提供服務。據悉在選舉日當天，全市將開放501個投票站點。

舊金山市政廳投票中心的開放時間為10月11日起至11月7日間的周一至周五，上午8時至下午5時。另外在選舉日之前的兩個周末會對外開放，即10月29日和30日，以及11月5日和6日，開放時間為上午10時至下午4時。在選舉日當天，11月8日(星期二)開放時間為上午7時至晚上8時。

需要注意的是以郵寄方式遞交的選票，寄件的郵戳日期必須為11月8日或之前。設於各鄰里社區的34個官方選票投遞箱現已開放，在獲得授權的情況下選民還可替另一位加州選民遞交選票。地址請查詢sfelections.org/ballotdropof。

選務處表示，如計畫在11月8日選舉日當天親身遞交選票，必須於晚上8時前送抵市政廳投票中心、官方選票投遞箱或投票站，選票方可有效。選舉日當天舊金山市有501個投票站將於上午7時至晚上8時開放。查詢選票郵寄情況可登錄：sfelections.org/myvotinglocation。

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