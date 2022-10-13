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加速建經適房 參議員威善高、教委徐安等民選官挺D提案

記者李怡╱舊金山報導
眾多民選官員呼籲選民支持提案D。（記者李怡╱攝影）
眾多民選官員呼籲選民支持提案D。（記者李怡╱攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山聯合學區教育委員徐安（Ann Hsu）、華裔美國民主俱樂部副主席Brian Quan等12日出席呼籲華人社區支持D提案新聞發布會，多位民選官員、社區領袖表示請民眾支持D提案。他們表示，這一方案可為所有收入水平的舊金山民眾精簡建造經濟適用房程序，以解決舊金山嚴重的住房短缺問題。

D提案內容為倡導為舊金山居民建造更多經濟適用房，通過消除官僚障礙和政治程序障礙來簡化經濟適用房的建造和審批。

威善高表示，舊金山迫切需要加快建造更多經濟適用房。目前，舊金山市發放新住房許可證的時間，比其他任何城市都長。提案D是11月投票中，唯一一項能加快建設新的經濟適用房，並確保教師、護士和市政司機等基本工人，能夠負擔得起的住房政策。

徐安表示，長期以來，由於住房負擔危機，舊金山的教師一直在流失。「我們有責任為我們的學生、家庭和整個社區提供中低收入居民負擔得起的住房。提案D是唯一的投票措施，可以更快、更容易地為公立學校教育工作者建設負擔得起的住房」。

Brian Quan說，提案D是唯一可以消除不必要的官僚主義延誤住房建設的措施，以便為有住房需求的居民，更容易快捷地建造新的經濟適用房。

提案D消除了可能導致項目延遲數年的官僚障礙，從而可以更快、更輕鬆地為中低收入工人（如公立學校教師、電工和建築工人）建造更多負擔得起的住房。根據柏克萊特納中心的一項研究，舊金山允許住房開發的平均時間約為四年。提案D將要求在六個月內完成合格項目的許可審批。

威善高表示，舊金山迫切需要加快建造更多經濟適用房。（記者李怡╱攝影）
威善高表示，舊金山迫切需要加快建造更多經濟適用房。（記者李怡╱攝影）

舊金山 低收入 投票

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