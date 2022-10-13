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舊金山「毒疫」嚴峻 專家：成癮可治療

記者王子涵／舊金山報導
馬丁強調，成癮是可治療、周期性的醫學症狀。（記者王子涵╱攝影）
馬丁強調，成癮是可治療、周期性的醫學症狀。（記者王子涵╱攝影）

舊金山毒品的危害遠高於新冠病毒所帶來的影響，僅去年，因毒品過量死亡的人數大幅超過疫情致死的人數。一方面，城市領袖加強立法，幫助執法機構打擊毒品銷售；另一方面，醫療工作者也在用更專業角度以及臨床經驗，提出治毒的不同思路。聯邦俱樂部（Commonwealth Club）日昨邀請舊金山加大臨床醫學副教授、舊金山綜合醫院成癮治療科主任馬丁（Marlene Martin）和臨床心理學博士奧萊利（Patrick O'Reilly），共同探討醫療工作者如何應對「毒疫」。

馬丁強調，成癮是可治療、周期性的醫學症狀。她推崇以同情心、藥物治療、社會心理學治療的方式，降低成癮者的傷害。她表示，使用酒精等致癮類物質並不等同於成癮。成癮分為四個階段，分別為禁食、節制使用、危險使用及紊亂使用。後兩種情況為危險狀況，病人可能出現流血、意識混沌、肺部感染等症狀。

「許多醫生在這種情況下會告誡患者，你必須停止喝酒，去醫院，不然的話會有生命危險，然而我們都知道病人在大多數情況下不會聽從建議，在接受臨時性治療後，仍然會重吸。」馬丁說。

她強調，芬太尼等新型毒品讓毒品過量致死的情況更加嚴重。「芬太尼是海洛因、嗎啡等傳統毒品毒性的50至100倍。」馬丁說，自2013年開始，芬太尼成為致死數快速上升的主要原因，疫情大流行的到來更是雪上加霜，「據統計，40%的酒精上癮病例發生在疫情大流行後。」

馬丁所領導的舊金山綜合醫院成癮護理部（ACT）成立於2019年，團隊以數據為基礎制定療法。2016年，超過三分之一的就診於綜合醫院的病人有藥物成癮症狀，80%的護工、社會工作者需要接受有關的訓練。

綜合醫院所提供的服務氛圍四環，分別有醫生、護士、病人導師以及評估團隊組成，目的是減小成癮對病人的傷害。馬丁說，同情心是治療很重要的一環，「每天我都要與十幾位病人面對面交談，尊重每一位病人，他們很感謝我們的護士能夠傾聽他們的遭遇。」

她補充道，除了同情心，ACT還會使用藥物治療和社會心理學治療的方式幫助病人，「藥物治療可以減少成癮者50%的死亡率。」

對於治毒政策的建議，馬丁向本報表示，她贊同開設注射中心等創新的治療設施。她表示，很多國家都在採取相同的方式應對公共衛生危機。數據也顯示，這樣可以有效降低因藥物過量致死的可能性，逐步降低患者的成癮性。

馬丁說：「截至目前，所有進入注射站接受治療的患者，並沒有出現因藥物過量死亡的案例。」

馬丁強調，成癮是可治療、周期性的醫學症狀。（記者王子涵╱攝影）
馬丁強調，成癮是可治療、周期性的醫學症狀。（記者王子涵╱攝影）

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