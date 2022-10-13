灣區12日接獲多起校園槍擊案 警方證實都謊報

灣區警方12日接獲多宗校園大規模槍擊案報案，後證實都是謊報。（取自推特）

執法官員說，關於灣區的幾所學校12日發生大規模槍擊 事件的所有報警都是謊報。當天上午，灣區警方接到校園屠殺事件的電話報告，趕往至少五所學校，均未發現任何問題。

屋崙 的McClymonds高中、聖荷西的Lincoln高中、佛利蒙的Irvington高中以及聖馬刁縣的Woodside和South San Francisco高中都被報告有謊報。

這種謊報有時被稱為 「特警」，即在沒有發生暴力事件的情況下，打電話的人試圖欺騙警察 ，讓他們派出特警小組（SWAT）來制止報告中所說的暴力事件。

當天上午11時20分左右，大約二十幾名屋崙警察在一兩分鐘內來到位於Myrtle街2600街區的McClymonds高中校園，他們在幾分鐘內確定一切正常。

警方在全校範圍的封鎖全面生效之前，對學校進行了清場。警方是在接到一個聲稱躲在一個壁櫥裡的人的電話後趕到校園的，致電者稱有十名學生在附近的一個房間裡被槍擊。警方沒有發現槍擊現場或有任何人受傷。

屋崙警察局副局長比爾（James Beere）12日說，「這些電話並不只是發生在屋崙」。

在聖馬刁縣，因為接到報告說可能有活躍的槍手，警員們在上午10時02分左右趕到Churchill大道的Woodside高中，並搜查了校園。警長辦公室的Jacob Trickett中尉在一份聲明中說，警員沒有發現異常活動。警員在搜查期間最初封鎖了學校，在確認是謊報後，封鎖即被解除。

聖荷西警方在上午10時55分左右接到報告，稱位於Dana大道500號街區的Lincoln高中有多名學生遭到槍擊。警方說，他們開始對學校進行清場，繼而確定該電話是一個騙局。

南舊金山學區發言人Peter Feng在一份聲明中說，南舊金山的謊報也導致了學校被封鎖。在警方解除封鎖後，學校繼續上課。

佛利蒙聯合學區證實，警察在上午11時15左右被叫到Irvington高中。

所有受影響的司法管轄區當局表示，他們將對報警人進行調查。聯邦調查局舊金山分局表示也已經知道這些事件，但他們並未參與當天的調查。