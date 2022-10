海平面上升保護濱海地區 陸軍工程部隊提計畫

專家指出,有關加強保護舊金山 濱海大道 (the Embarcadero)工程建設,除繼續應付地震 外,也有助應對氣候變化威脅,防止海平面大幅上升。

為全面預防濱海地區遭受氣候變遷 與海平面上升威脅,美國陸軍工程部隊 (the U.S. Army Corps)的工程師明年將針對漁人碼頭到獵人角船塢 (the Hunters Point shipyard) 地區進行全面評估,提出長期性因應環境變遷計畫,保護整個地區未來數十年間的環境安全。

由於陸軍工程部隊參與研究發展計畫,一般估計聯邦政府將負責至少一半以上的研究與工程費,總值將高達數十億元。環境保護專家11日在港務局委員會發表研究工程計畫,隨後將於舊金山各地舉辦社區民眾大會,討論保護海濱地區方案。

專家表示,工程計畫與全部工程費可能必須等到明年春天才能揭曉,跡象顯示,環境整建工程將包括封閉米慎溪 (Mission Creek) ,讓舊金山南方濱海工業用地回復原來自然狀態,充分顯示未來數十年間,舊金山市區與海灣自然生態將會產生大規模調整。

美國陸軍工程部隊將研擬推出七個環境因應策略,然後根據這些策略,形成一套建設發展計畫,其基本目標乃為保護內陸資源,同時提供並改善民眾前往海灣享受自然的機會。美國陸軍工程部隊所提供的基金將會影響到整體工程建設的成效。

舊金山碼頭地區濱海大道是由混凝土與巨岩所築成,然而整個舊金山沿海地區包括泥堆、溪流,種種海灣自然現象,部分地區如米慎灣、70號碼頭由於必須處理潮水問題,過去年間已進行重建計畫,有些上瀝青的碼頭已經年廢棄不用。

海濱大道過去兩年已根據現況需求,發展其環保策略。根據這些策略,初期建設將著重於減少地震產生的災害。像1906年舊金山大地震破壞力那麼大的地震都會無預警性的爆發,因此防震將是首要工程,也將是長期性的工程,如聯邦經費繼續撥出,加強防震工程可望順利進行。

此外米慎灣社區米慎溪 (Mission Creek) 流進中國盆地 (China Basin) 地區,以及舊金山海岸線南方的Islais溪均需建造類似水壩的障礙,防止暴風雨來臨時,出現海水倒灌情形。