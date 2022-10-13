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海平面上升保護濱海地區 陸軍工程部隊提計畫

編譯組／舊金山電

專家指出，有關加強保護舊金山濱海大道 (the Embarcadero)工程建設，除繼續應付地震外，也有助應對氣候變化威脅，防止海平面大幅上升。

為全面預防濱海地區遭受氣候變遷與海平面上升威脅，美國陸軍工程部隊 (the U.S. Army Corps)的工程師明年將針對漁人碼頭到獵人角船塢 (the Hunters Point shipyard) 地區進行全面評估，提出長期性因應環境變遷計畫，保護整個地區未來數十年間的環境安全。

由於陸軍工程部隊參與研究發展計畫，一般估計聯邦政府將負責至少一半以上的研究與工程費，總值將高達數十億元。環境保護專家11日在港務局委員會發表研究工程計畫，隨後將於舊金山各地舉辦社區民眾大會，討論保護海濱地區方案。

專家表示，工程計畫與全部工程費可能必須等到明年春天才能揭曉，跡象顯示，環境整建工程將包括封閉米慎溪 (Mission Creek) ，讓舊金山南方濱海工業用地回復原來自然狀態，充分顯示未來數十年間，舊金山市區與海灣自然生態將會產生大規模調整。

美國陸軍工程部隊將研擬推出七個環境因應策略，然後根據這些策略，形成一套建設發展計畫，其基本目標乃為保護內陸資源，同時提供並改善民眾前往海灣享受自然的機會。美國陸軍工程部隊所提供的基金將會影響到整體工程建設的成效。

舊金山碼頭地區濱海大道是由混凝土與巨岩所築成，然而整個舊金山沿海地區包括泥堆、溪流，種種海灣自然現象，部分地區如米慎灣、70號碼頭由於必須處理潮水問題，過去年間已進行重建計畫，有些上瀝青的碼頭已經年廢棄不用。

海濱大道過去兩年已根據現況需求，發展其環保策略。根據這些策略，初期建設將著重於減少地震產生的災害。像1906年舊金山大地震破壞力那麼大的地震都會無預警性的爆發，因此防震將是首要工程，也將是長期性的工程，如聯邦經費繼續撥出，加強防震工程可望順利進行。

此外米慎灣社區米慎溪 (Mission Creek) 流進中國盆地 (China Basin) 地區，以及舊金山海岸線南方的Islais溪均需建造類似水壩的障礙，防止暴風雨來臨時，出現海水倒灌情形。

舊金山 地震 氣候變遷

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