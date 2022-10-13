我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

10月大霧壟罩灣區 降低野火風險

編譯組／灣區12日電
灣區經歷兩周不尋常的10月霧，卻也降低當地發生野火災害風險。(Getty Images)
灣區經歷兩周不尋常的10月霧，卻也降低當地發生野火災害風險。(Getty Images)

灣區已經歷兩周不尋常的10月大霧。但是，今年陸地與海上的多種氣候因素聚集，導致最近這種異於以往的10月天氣，每天清晨被陰暗天空與寒冷空氣壟罩，預期將於未來幾天持續，也良性降低野火風險。

舊金山以大霧聞名，尤其是經常壟罩在沿海與海灣的灰色天空。過去每年此時，來自惡魔山脈(Diablo Range)的乾燥風，會吹向灣區並清除夏季霧氣，促使當地溫度維持70多度的舒服溫度。過去每年9-10月間，風向會從霧濛濛的海岸轉移、過濾掉來自陸地的乾燥空氣。但是，夏季通常發生的大霧延續到10月初，並不常見。

今年灣區與加州海岸的大部分地區，都沒有出現嚴重的乾燥焚風，因此也尚未如同過去、因為乾燥焚風引發野火災害，例如1991年10月發生的屋崙山麓大火(Oakland Hills firestorm)。今年9月暴風雨帶來的溼氣，滲入樹木與其他植披根部，降雨促使灣區植披水分含量上升，遠超過當月平均水平。

根據「北加州地理協調中心」(Northern California Geographic Coordination Center)數據，即使在降雨結束、並且這些水分自9月底開始蒸發之後，從10月1日開始，可以見到另一個水氣峰值。因為，自10月初以來，大霧一直在灣區蔓延。

霧氣中的大量水分，正滲入灣區植披，濕度水平已於上周超過每年此時的平均水平。10月大霧與過去數周的涼爽氣候，促成環境良性發展，灣區、內華達山派與南加州大部分山麓的火災風險降低，都要歸功於大霧。

截至目前為止，氣象預報灣區潮溼與不穩定的天氣，將取代過去的秋日乾燥。這些氣候特徵將持續產生水分，並促使火災季節延遲數周，也暫時讓灣區與加州一些最容易發生火災地區的消防員與居民，鬆了一口氣。但重要的是切記，野火季節尚未正式結束，仍將持續至10月31日。當局也密切注意任何氣候的突然變化。

灣區 加州 舊金山

上一則

舊金山「毒疫」嚴峻 專家：成癮可治療

下一則

房產契約中歧視性規定 聖縣將刪除

延伸閱讀

北加東聖荷西工薪家庭住房擁擠 家附近無處停車

北加東聖荷西工薪家庭住房擁擠 家附近無處停車
市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山

市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山
野火頻傳 加州發布指南限制高風險區房產開發

野火頻傳 加州發布指南限制高風險區房產開發
舊金山艦隊周 藍天使翱翔灣區天空

舊金山艦隊周 藍天使翱翔灣區天空
黃金州變成噩夢州

黃金州變成噩夢州

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好