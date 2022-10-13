10月大霧壟罩灣區 降低野火風險

灣區經歷兩周不尋常的10月霧，卻也降低當地發生野火災害風險。(Getty Images)

灣區 已經歷兩周不尋常的10月大霧。但是，今年陸地與海上的多種氣候因素聚集，導致最近這種異於以往的10月天氣，每天清晨被陰暗天空與寒冷空氣壟罩，預期將於未來幾天持續，也良性降低野火風險。

舊金山 以大霧聞名，尤其是經常壟罩在沿海與海灣的灰色天空。過去每年此時，來自惡魔山脈(Diablo Range)的乾燥風，會吹向灣區並清除夏季霧氣，促使當地溫度維持70多度的舒服溫度。過去每年9-10月間，風向會從霧濛濛的海岸轉移、過濾掉來自陸地的乾燥空氣。但是，夏季通常發生的大霧延續到10月初，並不常見。

今年灣區與加州 海岸的大部分地區，都沒有出現嚴重的乾燥焚風，因此也尚未如同過去、因為乾燥焚風引發野火災害，例如1991年10月發生的屋崙山麓大火(Oakland Hills firestorm)。今年9月暴風雨帶來的溼氣，滲入樹木與其他植披根部，降雨促使灣區植披水分含量上升，遠超過當月平均水平。

根據「北加州地理協調中心」(Northern California Geographic Coordination Center)數據，即使在降雨結束、並且這些水分自9月底開始蒸發之後，從10月1日開始，可以見到另一個水氣峰值。因為，自10月初以來，大霧一直在灣區蔓延。

霧氣中的大量水分，正滲入灣區植披，濕度水平已於上周超過每年此時的平均水平。10月大霧與過去數周的涼爽氣候，促成環境良性發展，灣區、內華達山派與南加州大部分山麓的火災風險降低，都要歸功於大霧。

截至目前為止，氣象預報灣區潮溼與不穩定的天氣，將取代過去的秋日乾燥。這些氣候特徵將持續產生水分，並促使火災季節延遲數周，也暫時讓灣區與加州一些最容易發生火災地區的消防員與居民，鬆了一口氣。但重要的是切記，野火季節尚未正式結束，仍將持續至10月31日。當局也密切注意任何氣候的突然變化。