東聖荷西人口稠密 無處停車

東聖荷西低收入小區路邊停車位嚴重不足。（記者陳爍嘉／攝影）

隨著灣區住房負擔危機的加深，租金飆升迫使一些工薪階層社區的家庭不得不負擔比以往多出一至三倍的租金，每吋路邊停車位都擠滿了汽車 。

東聖荷西 居民表示，該地區的許多問題，包括停車，往往被民選領導人忽視。大約40年前，101號高速公路以東的Cooley Drive上的大多數房屋都只被一個家庭占據，汽車能夠整齊地塞進房屋附屬的車庫。

東聖荷西是聖他克拉拉縣貧困率和過度擁擠率最高的地區，對於一些人來說，幾乎不可能在家附近找到停車位。

聖荷西交通部門發言人海茵（Colin Heyne）表示，缺乏路邊停車位一個很難解開的問題，一項艱鉅的任務，需要很長時間來想辦法。

停車位短缺問題在東聖荷西的亞裔社區中十分嚴重，許多低收入 的職工或學生無法負擔灣區正常的租房支出，只能與很多人合租一個大房子。他們的舍友甚至包括合擠在大房子中一個房間的一家三口，中老年低收入工人。

對於一些獨棟屋的租客來說，房東還可以允許租客將汽車停在自家的草坪上，但是聯排屋社區的空間往往更加擁擠。

亞裔房東吳先生在東聖荷西租出了一個帶有五個房間的房屋，每個房間都是一戶人。有單身的學生或打工人，也有夫妻。租客們需要六個停車位，但這間房屋自身只帶了兩個停車位，還有四位租客不得不將車停在路邊。

不幸的是，由於吳先生租出的房子就是聯排屋，有許多附近的房東也選擇將多餘的房間租賃出去以獲得額外的收入，導致整個小區的空間十分擁擠。沒有分到停車位的居民難以在路邊尋找到停車位，只能被迫在每天出門的時候，步行到5到20分鐘以外的地方，找到自己的汽車。在每個月街道進行清洗的那一天，如果忘記挪車，這些最弱勢的居民還將面臨60元的罰款。

這是一個超低收入地區，停車問題是市政廳對邊緣化社區投資不足的例子。住房危機、貧富差距、郊區擴張而導致的汽車依賴文化，以及缺乏可靠的交通選擇，導致了長期存在的停車位問題，這嚴重影響了東聖荷西居民的日常生活。

海茵表示：「我們不能為車輛提供更多的路邊停車位」。聖荷西市近年來收到了數千起關於停車問題和廢棄汽車的投訴，市政府工作人員一直在街道上尋找廢棄或故障車輛，並將其拖走。聖荷西市正在努力解決停車不足的其他解決方案，但是這個難題並不能在一夜之間被解決。

聖荷西市正在通過VisionZero交通安全計畫，使道路變窄並減慢汽車交通速度，使它們對行人和騎自行車的人更加友好。聖荷西市還與聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority）合作，改善交通狀況，從而減少人們對汽車的依賴。

競選東聖荷西市第5區議員席位的奧爾蒂斯 (Peter Ortiz) 表示，停車問題是住房危機引發的生活質量問題，他強調聖荷西市需要加強租金控制和反流離失所政策。

由於沒有來自城市的快速解決方案，居民們被迫自己處理事情。有些人正在使用橙色交通錐、垃圾桶或椅子來封鎖他們家門前的空間，以便在他們下班回來時停車。雖然放置交通錐的做法不太合法，但是十分有效。也有一些居民抱怨，他們裝滿的垃圾桶已經被其他尋求停車位的人搬到了路邊，導致他們的垃圾沒有按計畫被收集。

海茵表示，聖荷西市正在沒收非法的交通錐，儘管這不是交通部門的首要任務。「有一些社區的停車爭奪戰十分激烈，我們看到人們讓他們的孩子坐在街上的物品或家具上，以便在他們移動汽車時保住自己的停車位」。