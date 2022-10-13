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台灣參加IMEX展 搶會展商機

【本報訊】
台灣參展代表在環景球幕前共同合影。(觀光局提供)
台灣參展代表在環景球幕前共同合影。(觀光局提供)

隨著台灣邊境開放及國際MICE（國際會議、展覽及獎勵旅遊）入境市場重啟，觀光局於今年10月11日至13日參加美洲區最大的2022年美洲國際會議與獎勵旅遊展(IMEX America)。今年更擴大「台灣館」的參展面積，為歷年來最大，偕同經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫及臺北市政府觀光傳播局共同參展，以拓展深具潛力的美洲會展旅遊市場。

IMEX America為目前美洲地區最具規模的會議暨獎勵旅遊專業展，往年吸引約3000間參展廠商與超過1萬名全球會展旅遊重要決策者參加。參展者主要為各國會議局及旅遊局、會議中心、會展國際組織、會議顧問公司、獎勵旅遊業、航空公司、旅館及休閒中心等上千家參展業者，每年更吸引近4000名來自世界各地買主前來尋找最新的會議及獎勵旅遊目的地。

觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊表示：「台灣於10月13日開放邊境，對於深具消費潛力的獎勵旅遊市場實為一大好消息，觀光局積極經營美洲獎勵旅遊市場，曾經成功邀請過保險金融、汽車銷售及會計公司來台會議及旅遊，團體人數最多為單團600多人，包下台灣數家大型飯店及走訪各縣市景點，台灣提供專業的會展場地、優質的飯店餐飲服務，企業無論是獎勵銷售菁英當地特殊的文化體驗，如道地台灣辦桌、原住民部落體驗或是奢華高檔的米其林餐廳等，台灣均能滿足各類需求。」

此外買家前來攤位表示，台灣邊境終於重啟，許多買家已經詢問接洽規畫2023-2025年來台會議旅遊，包括專業學術機構的國際年會、金融公司的獎勵旅遊，運動賽事如國際射箭組織及自行車馬拉松等，每單位來台在50-2000人左右不等。另外有多家會展公司協助國際製片公司詢問來台拍攝影集上架Netflix、HBO等影視平台的合作，在在顯示台灣在國際會展旅遊市場上的逐漸嶄露頭角。

本次台灣館結合創新科技，設置圓頂環景投影球幕，以360度沈浸式環景影片讓參觀者宛如置身於台灣，探索各地美景並享受多元的觀光體驗。展期每日台灣館會舉辦2場買家說明會，介紹台灣整體獎勵旅遊及會議產業環境、會展場地、飯店及交通資訊，以增加台灣的國際曝光率。另外現場也提供客家油紙傘彩繪體驗、趣味戳戳樂遊戲及摸彩活動，加強與國際買家互動以發展新商機。

此展長榮航空、中華航空、集思國際會議顧問有限公司、禾豐體驗行銷有限公司、滿力國際股份有限公司、宏祥旅行社、佳安旅行社共7家業者一同參展，共同攜手拓展全球獎勵旅遊與會議市場。

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