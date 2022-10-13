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房產契約中歧視性規定 聖縣將刪除

記者陳爍嘉／聖荷西報導
一份1850年採用特殊字體書寫的契約書。（圖片取自縣府官網）
一份1850年採用特殊字體書寫的契約書。（圖片取自縣府官網）

一些舊時的房主協會 (Homeowners' Association) 合同中存在一些限制性契約，包括用於禁止特定群體（通常是少數族裔）購買或租賃房產的規定。

1959年通過的「加州公平就業和住房法」（The California Fair Employment and Housing Act）禁止基於種族、膚色、宗教、性別、性別、性別認同、性別表達、性取向、婚姻狀況、國籍、血統、家庭狀況、收入來源、殘疾、退伍軍人或軍事地位，遺傳信息的住房歧視。2022年7月簽署的州議會1466號法案要求加州的縣刪除任何契約或其他紀錄文書上的歧視性語言。

為此，聖他克拉拉縣書記官辦公室近日制定了實施畫，以消除財產記錄中的歧視性語言。該辦公室將檢查大約2400萬份文件和8400萬張圖像，其中包括一些可追溯到1850年的圖像，以修改歧視性的限制性契約。

縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示，限制性契約仍然是一種陰險的歧視形式，「當我還是個孩子的時候，我的家人在聖縣買了一套房子。就在那時，我從父親那裡了解到，由於種族契約，並不是每個人都有相同的購買房產的機會」。雖然法院已經聲明這些文件無法執行，但州立法機構仍決定採取這一行動，消除書面上的歧視條款。聖縣正在著手編輯房產記錄文件中的冒犯性語言。

縣文員兼記錄員阿科門德斯（Regina Alcomendras）表示：「我們正在積極梳理可追溯到1848年的文件。處理數百萬份文件的過程將是勞動密集型和耗時的，但我們的辦公室已準備好迎接挑戰」。

根據聖縣提供的一張1850年的契約書照片可以看到，過去這些房產契約書採用了舊時的字體書寫，十分難以閱讀。

任何擁有非法限制性契約財產的人都可以提交限制性契約修改文件以更正記錄。如果人們認為某份財產契約受到歧視性語言的約束，他們可以填寫限制性契約修改文件申請表（Restrictive Covenant Modification Document request form）來解決問題。

歧視 加州 就業

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