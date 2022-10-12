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舊金山通訊塔怎麼維護？ 部分華裔反對「貼片方案」

記者李怡／舊金山報導
位於舊金山雙子峰附近的蘇特洛塔（Sutro Tower）。（美聯社）
位於舊金山雙子峰附近的蘇特洛塔（Sutro Tower）。（美聯社）

舊金山建築規畫部門將於10月13日投票，針對蘇特洛塔（Sutro Tower）進行建築規畫。其中一個規畫方案是為了增加塔身的地標性建設與穩固，計畫在塔身外加30萬磅重的貼片；另一個規畫是保持原貌，只進行外立面的正常維護。為此，華裔社區民眾強烈反對貼片方案，並簽字上書，呼籲制止該方案。

蘇特洛塔比Salesforce塔還要高，是舊金山灣區十家電視台、三個FM廣播電台、衛星和有線電視提供商以及近20家手機信號的發射塔，也是灣區最顯著的地標。高977 英尺的鋼塔上的天線，可以安全地為整個舊金山灣區的電視台和廣播電台提供清楚的訊號；為公共安全、交通和其他機構或私人供應商提供必要的通信服務，以及新興技術的獨特、不間斷的傳輸機會。

反對增加貼片方案的華裔社區民眾趙先生表示，如果加了30萬磅貼片，以舊金山的天氣和多數的地域，如遇大風天氣或地震等自然災害，貼片脫落恐帶給周圍社區更嚴重的二次傷害，且塔身太重，有可能會讓塔傾倒，這樣的話整個舊金山灣區的電視或手機訊號都會收到干擾。

據了解，信號塔附近還有近千家私人住宅和一所小學，這也是周圍社區民眾與華裔民眾擔心的地方，並稱不想因為美觀而危及社區民眾的安全。

支持增加貼片方案的鑽石山社區華裔居民趙明心表示，既然政府部門決定採用貼片方案，就已經對此方案進行了安全評估以及風險控制，蘇特洛塔已是舊金山地標性的高度和景觀，若能美化、吸引更多遊客、增加社區的知名度，並沒有什麼不好。

根據社區民眾反應舊金山建築規畫部門，傾向於採用塔身增加30萬磅貼片的方案，讓蘇特洛塔看起來更美觀。直至截稿前，記者並未收到來自舊金山建築規畫局對此事的回應。

舊金山 灣區 華裔

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