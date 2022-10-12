禁「凱倫」惡意報警 柏克萊市擬開罰

舊金山的2020 CAREN Act。(RT電視台）

繼舊金山通過2020 CAREN Act，即禁止基於種族偏見惡意撥打911謊報的法規後，柏克萊 市（Berkeley）也將討論類似議案，擴大現行市府法規對謊報案件的處罰範圍，針對族裔、人種、國籍、年齡、性別、宗教、身心障礙、性別取向、出身地或信念的惡意謊報，未來都可能列入處罰範圍。

提案市議員為哈里森（Kate Harrison），修正案主張，惡意謊報可能導致錯誤指控、妨害名譽，人際焦慮，與對有色人種的猜疑，並且無端導致警察 工作增加。修正案通過後，受到影響者將可提起民事訴訟。

「CAREN」原名為Caution Against Racially Exploitative Non-Emergencies，但是經常被稱為「Karen」，意指白人女性對有色人種的謊報行為。柏克萊2017年度的警政改革報告中就有一起類似事件，一個多元種族組成的家庭正在University Avenue的Bobby G's Pizzeria用餐，但其他客人卻報警宣稱家長故意在小孩面前喝酒，警方抵達後，雖然餐廳老闆說明，這家人只是看球，但黑人 先生仍被訊問了一小時。

哈里森所舉的另一起案例是，一名身著制服、合法攜槍的黑人警衛在Allston Way與Bonar Street與一名白人女子談話，附近的一名白人男子卻執意錄影，就算黑人警衛要他停手後仍然繼續，男子聲稱他在執行自己的權力，並要黑人警衛別帶槍到這個社區來。白人男子後來打電話報警，警方到場後雖然確認持槍證照無誤，但其中一名員警卻仍然一直質問黑人警衛，導致後者覺得遭到騷擾及不當訊問。