舊金山市議員馬兆明拚連任 日落區造勢

亞裔社區支持第四區市議員馬兆明連任。（馬兆明競選團隊提供）

舊金山 市政廳的投票 中心11日起開放，選民可前往投票和投遞選票。投票時間為10月11日起至11月7日的周一至周五上午8時至下午5時。另外在選舉日之前的兩個周末也將對外開放，即10月29日至30日，以及11月5日至6日，開放時間為上午10時至下午4時。

在選舉日當天，11月8日(星期二)開放時間為上午7時至晚上8時。即日起，分布於舊金山各社區的34個投票箱已開放使用。在決選臨近之際，各個候選人都在盡全力爭取選民的支持。

第四區市議員馬兆明本周在日落區造勢爭取連任；力挺馬兆明的社區住客聯會，發動超過70名會員拉票。該組織主席梁榮浩表示，馬兆明重視華裔社區所需，特別是長者關心的房屋和安全問題，從他落實興建可負擔房屋和協調日落區社區安全五大方針，可見一斑。

周末日落區舉行「Art Walk」活動，安老自助處和美亞醫療集團同場提供保健資訊，與Walgreens合辦攤位，為居民提供流感及COVID-19疫苗。馬兆明的支持者於集會過後也把握機會參觀攤位。

美亞醫療集團主席陳楚利醫生與外日落區商會主席巴尼克爾（Bill Barnickel）感謝馬兆明促成活動，為日落區居民服務，活化歐文街商業走廊。SEIU-2015長期護理工會潘姓會員代表日落區965名的家護工人支持馬兆明連任，「從我90年代初來乍到還是新移民時，馬兆明就積極為打工族爭取權益，為工人爭取欠薪；最近馬兆明還到場支援二號工會在機場飲食業工人的罷工，可見他對改善舊金山市打工族待遇的承諾和行動。」

華人進步會行動基金代表Angela指出，馬兆明實事求是，說得出做得到，是可靠的領袖。 「舊金山市走過疫情 ，百業待興，我們需要像馬兆明一般有經驗和誠信的官員繼續服務社區。」

馬兆明與太太一早到場感謝支持者，並開玩笑說雖然不能控制天空放晴，但十分高興在選舉開始之際，社區街會活動盛事，能夠見到大家溫暖的面孔；他並承諾會繼續少說話多做事，打造日落區為適合打工一族家庭安居樂業的社區。

舊金山市選民如需查詢選票詳情，可致電選務處中文熱線：415-554-4367。