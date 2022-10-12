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市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山

記者王子涵／舊金山報導
潘正義認為，藍天使飛行隊應被從舊金山天空中禁飛。（本報檔案照片）
潘正義認為，藍天使飛行隊應被從舊金山天空中禁飛。（本報檔案照片）

舊金山艦隊周在過去的一個周末剛剛結束。作為全美最隆重的軍隊慶祝活動之一，每年的重頭戲是藍天使飛行隊的特技表演，吸引無數灣區居民望向天空；然而並不是所有人被飛行員高超的飛行技術所折服，市議員潘正義（Dean Preston）日前發推特表示，藍天使飛行隊應被從舊金山的天空中禁飛。

潘正義並沒有解釋其原因，他的言論也招致一些支持飛行網友的批評，其辦公室也未做出回應；在推文發表的當天，藍天使飛行隊9日因為天氣原因臨時取消了飛行計畫。

其中一名網友諷刺道，舊金山充滿著毒販、帳篷、汽車催化器盜賊、搶劫犯…美國海軍還想進來？快讓他們滾出去！

也有不少網友支持潘正義的觀點，「噪音、讓人焦慮、也不環保。」

華人陳正森認為，舊金山人應享受艦隊周的傳統。陳正森的兒子從小就喜愛飛行器，成為空軍飛行員也一直是他的夢想，「這已經是我們全家第三年觀看藍天使的表演。」

陳正森表示，噪音不是反對飛行表演的理由，「灣區周遭有三個國際機場，每天有上百家航班起落，還有汽車噪音，這就是生活在城市的代價。」陳正森認為，這樣歷史悠久的傳統活動應該要被保護，同時對於下一代有教育意義。

艦隊周航展1981年由當時的市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）推動舉辦，之後成為舊金山一年一度招牌活動。藍天使飛行隊空中表演，和軍艦停泊海灣供民眾登艦參觀，備受灣區居民期待。

前藍天使飛行隊隊長多伊爾（Eric Doyle）在參加一檔電視討論時說：「我認為他應該參加我們的艦隊周，當中有不少他的選民。他們很興奮，我不認為選民應該繼續為他投票。」

天使 舊金山 灣區

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