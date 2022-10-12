支持E提案 華協中心展開選民教育

華協中心與市議員陳詩敏就E提案展開社區選民教育。（華協中心提供）

華協中心是有45年歷史的可負擔房屋發展機構，45年來不斷為舊金山 市華人 社區提供和爭取可負擔住屋。華協現時擁有超過45棟可負擔老人及家庭房屋項目，近5000個單位遍布全市。對於11月將在舊金山市表決的E提案，華協中心和市議員陳詩敏在社區展開選民教育，呼籲選民支持。

華協中心行政主任楊重賢表示，華協不斷爭取有利於華人社區的房屋政策；華協每年幫助超過數萬老人和家庭申請房屋，但多是僧多粥少的情況。例如，在華埠 的國際旅店100多個單位，有1萬名老人住戶申請，目前可負擔房屋危機比幾十年前更加嚴重，非常需要E提案的支持。

楊重賢指出，E提案同D提案相同之處都是要求大型私人發展商為舊金山市發展和提供可負擔房屋，不同之處就是E提案將會提供更多可負擔房屋單位數量及申請機會，以及加快項目發展時間。但如果D提案通過，所謂的可負擔房屋都不是真正可負擔，比如2睡房租金高達4200元。D提案針對的對象並不是一般華人勞工家庭及長者可負擔的。

他指出，E提案起草人來自社區可負擔房屋界，長期了解華人社區所面臨的住房需求和可負擔房屋發展商面對的困難。

華協中心表示，D提案也將會簡化可負擔房屋的審批程序，但會簡化家庭平均收入不超過地區中位數收入（AMI）120%的可負擔房屋項目；而且這些簡化審批流程可以應用於其他類型的住房項目。D提案通常為單身且對住房安全有需求的的高收入人群簡化住房審批。