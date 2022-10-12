我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

支持E提案 華協中心展開選民教育

記者李怡／舊金山報導
華協中心與市議員陳詩敏就E提案展開社區選民教育。（華協中心提供）
華協中心與市議員陳詩敏就E提案展開社區選民教育。（華協中心提供）

華協中心是有45年歷史的可負擔房屋發展機構，45年來不斷為舊金山華人社區提供和爭取可負擔住屋。華協現時擁有超過45棟可負擔老人及家庭房屋項目，近5000個單位遍布全市。對於11月將在舊金山市表決的E提案，華協中心和市議員陳詩敏在社區展開選民教育，呼籲選民支持。

華協中心行政主任楊重賢表示，華協不斷爭取有利於華人社區的房屋政策；華協每年幫助超過數萬老人和家庭申請房屋，但多是僧多粥少的情況。例如，在華埠的國際旅店100多個單位，有1萬名老人住戶申請，目前可負擔房屋危機比幾十年前更加嚴重，非常需要E提案的支持。

楊重賢指出，E提案同D提案相同之處都是要求大型私人發展商為舊金山市發展和提供可負擔房屋，不同之處就是E提案將會提供更多可負擔房屋單位數量及申請機會，以及加快項目發展時間。但如果D提案通過，所謂的可負擔房屋都不是真正可負擔，比如2睡房租金高達4200元。D提案針對的對象並不是一般華人勞工家庭及長者可負擔的。

他指出，E提案起草人來自社區可負擔房屋界，長期了解華人社區所面臨的住房需求和可負擔房屋發展商面對的困難。

華協中心表示，D提案也將會簡化可負擔房屋的審批程序，但會簡化家庭平均收入不超過地區中位數收入（AMI）120%的可負擔房屋項目；而且這些簡化審批流程可以應用於其他類型的住房項目。D提案通常為單身且對住房安全有需求的的高收入人群簡化住房審批。

華人 舊金山 華埠

上一則

角逐加州參議員 高敘加：團結各族裔反抗歧視　

下一則

舊金山市議員馬兆明拚連任 日落區造勢

延伸閱讀

可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑

可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑
11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記
豬肉業與加州爭訟 上升至最高法院

豬肉業與加州爭訟 上升至最高法院
宣傳E提案 支持者：有助中低收入家庭

宣傳E提案 支持者：有助中低收入家庭
新疆提案2票之差遭否決 中外交部：西方圖謀再次失敗

新疆提案2票之差遭否決 中外交部：西方圖謀再次失敗

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖